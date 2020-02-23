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مديرية تعليم خانيونس تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة خانيونس للقراءة

23 شباط / فبراير 2020 01:05

مديرية تعليم خانيونس تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة خانيونس للقراءة
مديرية تعليم خانيونس تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة خانيونس للقراءة

خان يونس- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس وبلدية خان يونس الخميس الماضي، الطلبة الفائزين بمسابقة خان يونس للقراءة _السنة الثانية _ (خان يونس تقرأ)، والفائزين في مسابقة برنامج التوعية والإرشاد المدرسي.

جاء ذلك،  خلال احتفال أُقيم بمدرسة أحلام الحرازين الأساسية للبنات، بحضور: د. أحمد الشيبي محافظ خان يونس، ومفتي خان يونس الشيخ إحسان عاشور، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، وم. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، وأ. سمير أبو ستات مدير الدائرة الفنية بتعليم خان يونس، وأ. عاطف عسقول مدير عام الفنون والتراث بوزارة الثقافة، ود. علي برهوم مدير عام مجلس النفايات الصلبة، ونخبة من رؤساء الأقسام، والمشرفين التربويين، ومديري ومديرات المدارس، ومجالس أولياء الأمور، والطلبة المحتفى بهم، وممثلي المؤسسات المجتمعية .

ومن ناحيته أبرق أ. الفرا تهنئته للطلبة المكرمين، والمدارس الفائزة، مؤكداً أن منظومة بناء الجيل ترتكز على العلم والثقافة، منوهاً إلى أن مديرية التربية والتعليم تسعى لتنشئة أجيال وحمايتهم من التحديات التي تواجههم من خلال تكوين درع واقي يتكون من العلم والثقافة والقيم وغرس الثوابت الوطنية.

وأشار الى أن وزارة التربية والتعليم العالي والمديرية تشجع على القراءة من خلال العديد من الأنشطة والمسابقات والمبادرات التي يشارك بها الطلبة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحدي القراءة العربي، وتاج المعرفة، كذلك أطلقت المديرية مبادرة معاً نستطيع لتمكين الطلبة من القراءة.

وثمن أ. الفرا جهود بلدية خان يونس ووزارة الثقافة وجهود كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية المتميزة.

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