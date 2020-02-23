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مدرسة مساعد العازمي الأساسية بمديرية الوسطى تكرم طلبتها المتفوقين

23 شباط / فبراير 2020 01:06

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غزة-الرأي

نظمت مدرسة مساعد بن عبد الله العازمي الأساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى احتفالاً لتكريم طلبتها المتفوقين في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بعنوان "فوج القدس" بالتعاون مع الكتلة الإسلامية بمنطقة وادي السلقا- أبو العجين، بحضور مديرة المدرسة غادة عيسى ووفد من الكتلة الإسلامية والهيئة التدريسية وطلاب المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.

بدورها ،هنأت عيسى الطالبات المتفوقات مشيدة بجهودهن ودراستهن من اجل الوصول لهذا التفوق والتميز، وتحدثت عن المدرسة وانجازاتها وما حققته خلال الفترة الماضية من نتائج وانجازات، وأضافت اننا نلتقي اليوم لنكرم مجموعة من الطالبات المتفوقات اللواتي اجتهدن و تميزن خلال الفصل الدراسي الأول، وقالت أن التميز والنجاح هو ثمرة الدراسة والاجتهاد حتى وصلوا إلى هذا النجاح والتفوق.

و أكدت مديرة المدرسة على دور المعلمات البارز في هذا التميز والتفوق، فهم لا يألون جهداً في أداء واجبهم التربوي التعليمي و لم يدخروا وسعاً في تقديم كل ما يحتاجه الطلاب.

و في ختام كلمتها أشادت عيسى بجهود الطالبات المكرمات وتفوقهن، وقدمت الشكر لأولياء أمورهن لدعمهم المتواصل في تميز أبنائهم. وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والإنشادية من طلاب المدرسة وانتهى بتكريم الطالبات المتفوقات.

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