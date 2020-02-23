مديرية تعليم خان يونس تقيم معلمي مبحث الاجتماعيات للمرشحين للتميز‏

خان يونس- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، بتقييم معلمي ومعلمات مبحث الاجتماعيات المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، و جمال رمضان مشرف مبحث الدراسات التاريخية، و أيمن أبو الوفا مشرف مبحث الاجتماعيات، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.

وافتتح أ. أبو نمر اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وثمن فيها جهود معلمي الاجتماعيات، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها تنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة، وتوظيف الألعاب التربوية، وتوظيف استراتيجيات تدريس حديثة وإعداد مواد إثرائية ووحدات دراسية محوسبة وتوظيفها في شرح الدروس، وغيرها.

وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات المرشحين هم: إسماعيل النمروطي من مدرسة سمو حمد الثانوية للبنين، وسعدية أبو عودة من مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات، وسهام أبو مصطفى من مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات، وميسون عامر من مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات، وسماح أبو نمر من مدرسة طبريا الثانوية للبنات، وأحمد حماد من مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، ومحمود أبو الفول من مدرسة الإسراء الثانوية للبنين، ونفين أبو العيش من مدرسة عبد القادر الأساسية للبنات، وبلال الأغا من مدرسة كمال ناصر الثانوية للبنين، وأ. لبنى لافي من مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات.