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تعليم غرب غزةيعقد اجتماعا موسعا لمدراء مدارس المرحلة الأساسي

23 شباط / فبراير 2020 01:10

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غزة-الرأي

عقد مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي اجتماعاً موسعا لمدراء المدارس و مديراتها وذلك لمناقشة معايير التسجيل للصف الأول الأساسي وبعض الأمور الهامة التي تتعلق في انجاح العملية التعليمية واستمرارها رغم المعيقات التي تواجهها.

وحضر الاجتماع أ.إبراهيم حسونة رئيس قسم التخطيط في المديرية ومدراء ومديرات المدارس الأساسية.

بدوره، رحب د.أبوعلي بالحضور مثمناً دور مدراء المدارس ومديراتها خلال الفصل الدراسي الأول مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعقد لمناقشة معايير التسجيل للصف الأول الأساسي للعام الدراسي القادم ،موضحاً بأن المديرية على أتم الاستعداد لتوفير كافة الوسائل وتذليل الصعاب من أجل تطوير مناحي العمل في المدارس وتطوير العمل الإداري والفني من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو تطوير العملية التربوية والتعليمية.

إلى هذا فقد تم فتح باب المناقشة مع مدراء المدارس حول آلية التسجيل واستقبال أولياء أمور الطلبة خلال فترة التسجيل.

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