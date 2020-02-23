بلدية القرارة تشرع في تنفيذ حملة لإنارة شوارع وأحياء القرارة

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية القرارة شمال محافظة خان يونس في تنفيذ حملة لصيانة فوانيس الانارة في كافة شوارع واحياء القرارة، وذلك بهدف انارة المنطقة وتسهيل حركة تنقل المواطنين فيها.

وقالت البلدية:" انها بدأت فعلياً منذ مطلع شهر فبراير الجاري بصيانة فوانيس الإنارة في كافة احياء المنطقة ضمن حملة صيانة شاملة".

وأضافت البلدية بأن قسم الكهرباء لديها تمكن منذ مطلع الشهر الجاري من صيانة اكثر من(150)فانوس انارة، وتركيب(23)ترنس، وكذلك(41)مربطاً و(55)دواية، بالإضافة الى تركيب خلايا ضوئية وأعمال صيانة أخرى.

وأشارت البلدية إلى أن الحملة ستشمل كافة شوارع وأحياء القرارة، موضحةً أن المرحلة الأولى من الحملة تركزت في المنطقة المحصورة بين شارعي رقم (5)حتى الطريق الدولي (الربايعة)، حيث شملت الحملة حي(السقا، فياض، عبدالغفور، الاغا، السريج، المعري، الاسطل وابوجميزه، الزاوية، الشعيبات) وغيرها من المناطق.

ولفتت الى انه سيتم خلال الحملة حصر المناطق التي بحاجة الى انارة وتحديد الاحتياجات من فوانيس ولمبات وكوابل وكذلك توفير المستلزمات الكهربائية اللازمة.

وطالبت البلدية المواطنين بضرورة التعاون مع طواقمها والتبليغ عن وجود أي خلل في أعمال الإنارة بالمدينة سواء كان بالتوجه إلى البلدية مباشرة أو الاتصال علها، داعيةً المواطنين إلى الحفاظ على فوانيس الانارة وعدم العبث بها حفاظاً على سلامتهم ولضمان استمرار عمل الفوانيس في مناطقهم.