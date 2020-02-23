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" العدل" تدعو لمحاسبة الاحتلال على جريمة إعدام شاب تحت الجرافة

23 شباط / فبراير 2020 01:18

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غزة-الرأي

ندد وكيل وزارة العدل المستشار د. محمد النحال بالجريمة "الإسرائيلية" صباح اليوم بحق شاب فلسطيني بعد تجريفه بجرافة إسرائيلية .

واعتبر النحال أن هذه الجريمة هي إيغال في الدم الفلسطيني، وإمعان في عنجهية هذا الاحتلال المجرم، وهي جريمة إعدام ميداني علني ينفذه الاحتلال ضاربا عرض الحائط بكل القوانين الدولية والأخلاق الإنسانية، عادا اياها جريمة حرب يرتكبها الاحتلال جهاراً نهاراً، وتدل بشكل لا ريب فيه على المدى الذي بلغه الاحتلال في استباحة الدم الفلسطيني، والاستهتار بحياة أبناء شعبنا، واللامبالاة المطلقة بالمواثيق الدولية.

واكد ان هذه الجريمة ما كانت لترتكب لولا الغطاء الأميركي والعجز الدولي عن محاسبة الاحتلال .

وبين  ان هذه الجرائم لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مطالبته بحقوقه، ولن تكسر إرادته بل ستزيده قوة وإصراراً على مواصلة تمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة.

ودعا د. النحال المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والفلسطينية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم ف فضح الاحتلال ، وملاحقة قادته المجرمين أمام كافة المحاكم والمؤسسات الحقوقية كما دعا المجتمع الدولي الي توفير سبل الحماية والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

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