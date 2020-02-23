أسير مصاب بالسرطان محتجز بمشفى بوضع صحي صعب

رام الله - الرأي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير المصاب بالسرطان موفق عروق (77 عاما)، بوضع صحي مقلق وحرج ويقبع حاليا في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن مضاعفات خطيرة طرأت على حالة الأسير عروق الصحية، ويعاني من آلام حادة وارتفاع بدرجة الحرارة، وفقد من وزنه الكثير، ولا يستطيع الأكل أو الشرب، ويتم تزويده بالغذاء من خلال أنبوب مخصص للتغذية يتم إدخاله عبر فتحة جراحية في المعدة.

ولفتت إلى أن أطباء إدارة المعتقل كانوا قد اكتشوا إصابته بالسرطان في الكبد والمعدة خلال شهر تموز الماضي، لكن إدارة السجون ماطلت بتحويله للمستشفى لتلقي العلاج الكيماوي حتى شهر تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى تفاقم حالته.

ولفتت إلى أنه خضع بداية الشهر الجاري لعملية جراحية لاستئصال المعدة وورم سرطاني في الأمعاء، لكنه لا يزال بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة.

يذكر أن الأسير عروق من يافة الناصرة في أراضي الـ48 ومعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن لـ30 عامًا، وهو واحد من عشرة أسرى على الأقل يعانون من مرض السرطان بدرجات متفاوتة، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازهم بأوضاع اعتقالية مأساوية لا تناسب أوضاعهم الصحية الصعبة.