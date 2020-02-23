معلمة وطالبة تؤلفان كتاباً بعنوان " عشرون حياة"

غزة-الرأي

تمكنت معلمة الرياضيات فاطمة الوحيدي وإحدى طالباتها إلينا اليازجي من الصف الحادي عشر علمي في مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات من تأليف كتاب بعنوان "عشرون حياة" وذلك في إطار الجو التعليمي النشط في المدارس الفلسطينية بمحافظات قطاع غزة والمتمثل بالتعليم الممتع والمبادرات التربوية بدأت تظهر الكثير من النتاجات الإبداعية الجماعية أو الفردية على صعيد الطلبة والمعلمين.

وتم تنظيم حفل لتوقع الكتاب بالتعاون مع مركز سلام للغات بحضور شخصيات رسمية وشعبية، حيث تم طباعة 100 نسخة ويقع الكتاب في 100 صفحة ملونة كما أنه مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية ، و يتضمن نصائح في التنمية البشرية وتوجيهات نحو التحفيز والتفاؤل والعمل والإنجاز، والتأكيد على أهمية المثابرة والجد والاجتهاد للوصول إلى أعلى درجات النجاح.

وتم تحكيم الكتاب بعد تأليفه من قبل المعلمة والطالبة من عدد من الخبراء حيث أثنوا على ما فيه من معلومات ومعارف وتوجيهات تفيد كل الطموحين والمبادرين في حياتهم.

يشار إلى أن المعلمة الوحيدي من فئة المعلمات المبادرات، وتبدع في إعداد وتنفيذ الدروس التوضيحية التفاعلية ذات الأفكار الجديدة في مبحث الرياضيات و تبدع في تصميم برامج وتطبيقات اندوريد لدروس الرياضيات، كما لها اهتمامات في الكتابة في مجال التنمية البشرية والشعر والأدب.