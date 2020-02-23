فصائل المقاومة: العدو سيدفع ثمن جرائمه ضد أبناء شعبنا

غزة - الرأي

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن عدوان الاحتلال ضد أبناء شعبنا والإعدام بدم بارد، جرائم سيدفع ثمنها العدو الإسرائيلي، وذلك عقب جريمة الاحتلال اليوم بالتنكيل بجثمان شهيد وإصابة ثلاثة آخرين شرق خانيونس.

وقالت الفصائل في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه الأحد، إنه "في ظل استمرار العدوان ضد شعبنا الفلسطيني وآخرها الجريمة الصهيونية بحق عدد من أبناء شعبنا شرق خانيونس صباح اليوم وتعمد الاحتلال باستهدافهم وقتلهم بدم بارد، وأمام مشهد لا تقبله الإنسانية والعالم، تم التنكيل بجثامين الشهداء واستهداف مباشر للمدنيين في دليل متجدد لحالة العدوان الصهيوني المستمر ضد أبناء شعبنا".

واعتبرت ذلك محاولة لفرض معادلات جديدة في واقع الصراع وحالة الاشتباك ضد العدو، مراهنا بذلك على عوامل التطبيع العربي واستمرار السلطة بسياسة التنسيق الأمني والهرولة وراء المفاوضات العبثية، وظنا خاطئا منه بأن إجراءات فك الحصار عن غزة وما يجري عبر الوسطاء سيكون ورقة ضغط وفرض المعادلات الصهيونية على شعبنا ومقاومته.

وشددت على أن فصائل المقاومة ملتزمة بالدفاع عن أبناء شعبنا ولجم الاحتلال عن جرائمه وعدوانه، "وليعلم أن الدماء الفلسطينية ليست بالرخيصة وليست ورقة يمكن التلاعب بها".

وبينت الفصائل أن حالة الرهان الإسرائيلي على الواقع العربي نحو التطبيع، والرهان على السياسة المستمرة من السلطة بالضفة المحتلة نحو التنسيق الأمني واللهث وراء مشروع المفاوضات هو رهان لن يطول بطلانه وخسارته، بفعل ثورة شعبنا وصحوة عربية وإسلامية نحو قضية فلسطين والقدس.

وأكدت أن محاولات العدو فرض معادلات وقواعد اشتباك جديدة مع المقاومة لن تفلح، مشددةً على أن محاولات رفع الراية البيضاء لن تكون مهما كانت التداعيات ولن نقبل بأن تكون الدماء الفلسطينية ثمنا للرهانات الإسرائيلية الداخلية.