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وزارة الأسرى تطلق مسابقة إلكترونية بعنوان "حريتكم أغلى" خاصة بطلبة المدارس

23 شباط / فبراير 2020 02:06

وزارة الأسرى تطلق مسابقة إلكترونية بعنوان "حريتكم أغلى" خاصة بطلبة المدارس صورة من الارشيف
وزارة الأسرى تطلق مسابقة إلكترونية بعنوان

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأحد، إطلاق مسابقة ثقافية إلكترونية، خاصة بطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظات غزة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أشرف حسين مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، أن هذه المسابقة تستهدف تعريف الجيل الناشئ والطلاب بقضية الأسرى، ورفع حالة الوعي بأهمية التضامن ومساندة الأسرى بمختلف الطرق الوسائل.

وأشار حسين إلى  أن هذه المسابقة تحمل عنوان ( حريتكم أغلى) خاصة بطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية التابعين لمديريات التربية والتعليم في محافظات غزة، وسيكون الإجابة على الأسئلة الكترونياً، عبر رابط موقع الوزارة وصفحتها على الفيسبوك، وذلك بهدف ضمان أكبر قدر من المشاركة.

ولفت  إلى  أنه سيتم السحب على 21 جائزة للمشاركين في المسابقة، بحيث يتم السحب على ثلاثة جوائزمن كل مديرية من مديريات التربية والتعليم في محافظات غزة، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 150 شيكل، والثاني 100 شيكل والثالث 70 شيكل.

وحث حسين المدرسين وأولياء الأمور الى تشجيع ابنائهم، لتسجيل والمشاركة، مؤكدا أن نمط الأسئلة سهل وبسيط وتم مراعاة تنوع قضية الأسرى وتعزيز ثقافة الجيل الجديد بقضية الأسرى والانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى.

 رابط المسابقة من هنا:

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