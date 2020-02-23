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الزراعة تنفذ جولة ميدانية على مشاتل غزة للبدء بترخيصها

23 شباط / فبراير 2020 02:09

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غزة-الرأي

نفذت الادارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي،جولة ميدانية على المشاتل في قطاع غزة،وذلك في طار المتابعه الدوريه للمشاتل الزراعية،وتقديم الإرشادات الفنيه اللازمه للتأكد من تطبيق شروط الترخيص والبدء بالترخيص لعام 2020 التي تقوم بها وقاية النبات.

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