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خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية توعوية لكبار السن

23 شباط / فبراير 2020 02:18

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية توعوية لكبار السن
خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية توعوية لكبار السن

غزة- الرأي

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية،  سلسلة محاضرات تثقيفية توعوية لكبار السن، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة، بحضور المحاضر الأستاذ سامي قاسم.

وأوضحت المنسقة وسام المدهون من الجمعية، أن المحاضرة الأولى كانت بعنوان العلاقات الإجتماعية وأثرها في بناء المجتمع، حيث احتوت الحديث عن أهمية العلاقات بين الأبناء والآباء والأقارب وصلة الأرحام وأثر ذلك في تماسك المجتمع.

وأشارت، إلى أن الجمعية تبذل الجهود من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها من تطوير وتثقيف الأسرة الفلسطينية، معربةً عن شكرها للمحاضر والمشاركين على إلتزامهم في المحاضرة وتفاعلهم الايجابي مع المعلومات المقدمة.

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خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية توعوية لكبار السن

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