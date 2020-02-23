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القدس.. الاحتلال يعتقل شابين ويمنع معلمة من السفر

23 شباط / فبراير 2020 03:59

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فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد، شابين فلسطينيين من مدينة القدس، فيما أصدرت أمراً بمنع سفر معلمة فلسطينية من المدينة خارج البلاد.

وأفادت المعلمة هنادي حلواني في فيديو نشرته عبر "فسبوك" أن وزير داخلية الاحتلال "أرييه درعي" أمر بمنعها من السفر ومغادرة البلاد عبر جسر "اللنبي".

وأشارت إلى أن منع السفر هذه المرّة غير محدّد بمدّة زمنية محدّدة كما جرت العادة، ولكنه كما قالت إنه حتى إشعار آخر.

في سياق آخر، أكد شهور عيان أن قوات خاصة تابعة للاحتلال اعتقلت شابًا من داخل مركبته عند مدخل بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة، دون معرفة هويته.

في حين اعتقلت مخابرات الاحتلال الشاب صلاح الرازم (18عاماً) من منزله في حارة السعدية بالبلدة القديمة المدينة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم سبعة فلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة من بينهم أربعة شبان من قرية العيساوية.

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