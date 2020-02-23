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انتقادات لاذعة للاحتلال بعد انتشاله جثمان شهيد بالجرافة

23 شباط / فبراير 2020 04:03

سحب الجثمان
سحب الجثمان

الداخل المحتل-الرأي:

رد وزير حرب "نفتالي بينت" على الانتقادات التي وجهت للجيش في أعقاب انتشال جثمان شهيد فلسطيني بواسطة جرافة عسكرية بعد أن قتله الجيش صباح اليوم شرق خانيونس.
 
وقال بينت: "تعبت من الانتقاد الوحشي لليسار من اللاإنسانية باستخدام جرافة لجلب لنا جثة فلسطيني حاول قتل إسرائيليين"، وفق زعمه.
 
وخاطب المنتقدين بالقول: "أنت لست إنسانا! حماس تحتجز جثت أورون شاؤول وهدار غولدين، وأنا أدعم الجيش الذي قتل الفلسطيني وأخذ الجثة، وينبغي القيام بذلك في مواجهتهم، وسنعمل بشكل أكبر ".
 
في وقت سابق، أكد الناقد اليساري أوبنهايمر أن انتشال جثمان فلسطيني بواسطة جرافة أمر مخزٍ ومثير للصدمة ولن يجلب المساعدة فيما يتعلق بعودة الجنود والأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
 
وقال: "أولئك الذين يريدون عودة الجنود عليهم أن يطالبوا الحكومة بالمضي قدماً في صفقة تبادل تشمل الأسرى، وجميع الفظائع والجرائم التي نقوم بها ستكون بلا جدوى".

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