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السرايا: يجب على العدو أن يتحمل نتائج عدوانه

23 شباط / فبراير 2020 04:08

غزة- الرأي:

أكّدت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد لأحد عناصرها داخل قطاع غزة بمثابة "عدوان واضح".

وقال الناطق باسم السرايا، أبو حمزة، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "إنّ اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم هو عدوان واضح"، مضيفًا بالقول "يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

وكانت قوات الاحتلال نكّلت بطريقة بشعة بجثمان شهيد ارتقى في قصف استهدف عددا من الشبان شرقي بلدة عبسان الجديدة شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

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