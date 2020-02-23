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الصحة: 2019 شهد تطوير التعقيم المركزي في مجمع ناصر الطبي

23 شباط / فبراير 2020 04:19

غزة- الرأي:

ضمن سياستها المستمرة في تجويد الخدمات الصحية، وسعيها الدؤوب لتلبية احتياجات المرافق الصحية بما يتناسب مع احتياجات المواطن الفلسطيني، سعت وزارة الصحة إلى تطوير قسم التعقيم المركزي لعمليات الجراحة بمجمع ناصر الطبي الذي يقدم خدمات صحية لأكثر من (300 ) ألف نسمة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبين د.محمد زقوت مدير مجمع ناصر الطبي أن هذا مشروع يأتي في إطار استمرار الوزارة بتنفيذ خططها الرامية لتطوير كافة المؤسسات الصحية ،معتبراَ تطوير قسم التعقيم المركزي بالمجمع نقله نوعية في أنظمة العمل وتعزيز مفهوم الأمان والصحة العامة للعاملين والمرضى على حد سواء .

وأشار الى أن مشروع تطوير قسم التعقيم المركزي في مبنى الجراحات (الياسين) خلال عام 2019 خطوة هامة كونه يخدم جميع العمليات الجراحية وعمليات الولادة في مجمع ناصر الطبي ، بتمويل كريم من مؤسسة العون البريطاني ، وبتكلفة بلغت نحو 78 ألف دولار.

واوضح أن قسم التعقيم المركزي بمجمع ناصر الطبي يتبع معايير التعقيم العالمية من خلال الالتزام بسياسات مكافحة العدوى والحد من انتشارها أثناء تقديم الخدمات الطبية والجراحية للمرضى ،لافتا الى أن الطواقم الطبية بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس تمكنت من اجراء 8675 عملية جراحية للمرضى منذ مطلع العام الجاري 2019 .

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