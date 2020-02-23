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استئصال عين الطفل عيسى الذي أصيب في العيسوية

23 شباط / فبراير 2020 04:39

الطفل مالك عيسى
الطفل مالك عيسى

الضفة المحتلة-الرأي:

استأصل أطباء، اليوم الأحد، عين الطفل مالك عيسى (9 أعوام)، الذي أصيب برصاص شرطة الاحتلال في بلدة العيساوية شمال شرق القدس، في السادس من الشهر الجاري، أثناء عودته من المدرسة.

وقالت والدة الطفل سوسن عيسى، "تم استئصال عين طفلها مالك، بعد عدة محاولات لعلاجها لكن دون جدوى".

وشددت على أن جنود الاحتلال تعمدوا اطلاق النار على طفلها مالك وإصابته بشكل مباشر في عينه أثناء نزوله من حافلة المدرسة أمام منزله، مؤكدة عدم وجود مواجهات في تلك المنطقة، عند اصابته.

وأضافت "لا يوجد أي مبرر لاطلاق النار على مالك، وإن ما جرى لا يعبر سوى عن حقد جنود الاحتلال واستهتارهم بحياة الفلسطينيين، حتى الاطفال منهم".

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