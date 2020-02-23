العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة

غزة – الرأي:

غادر رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير "محمد العمادي"، ونائبه خالد الحردان، اليوم الأحد، القطاع عبر معبر بيت حانون "إيرز".

وكان السفير العمادي ونائبه قد وصلا قطاع غزة فجر يوم الجمعة الماضي، وذلك من أجل متابعة عمل اللجنة القطرية والمشاريع مع قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وتوصلا إلى تمديد المنحة القطرية على أن تقوم تنفذها في القطاع، حيث عقد العمادي اجتماعا اللجنة القطرية بزيادة عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية لشهر فبراير الحالي لتصبح 120 ألف أسرة مستورة ومتعففة بواقع 100 دولار لكل عائلة.