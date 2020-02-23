إسبانيا: الاستيطان يخالف القانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين

وكالات-الرأي:

جددت وزارة الخارجية الاسبانية، إدانتها لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها تخالف القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام حل الدولتين وفق المعايير الدولية.

وأعربت الخارجية الاسبانية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء إعلان حكومة الاحتلال مؤخرا بشأن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في القرار.

واعتبرت أن تلك القرارات الفردية تعرقل المفاوضات بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" نحو إيجاد حل سلمي ومستدام في المنطقة.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" صادق يوم الخميس المنصرم على خطة تقضي ببناء آلاف الوحدات الإستيطانية في القدس الشرقية المحتلة.