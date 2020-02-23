الصحة بغزة تعلن توسيع دائرة الحجر الصحي لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد عن توسيع دائرة الحجر الصحي في مواجهة فايروس كورونا الجديد لتشمل العائدين من الصين وكوريا و اليابان وهونغ كونغ و سنغافورة وايران.
وكانت قد نفت الصحة في وقت سابق شائعات حول وجود مرضى مشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا".
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23 شباط / فبراير 2020 06:23
غزة – الرأي:
أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد عن توسيع دائرة الحجر الصحي في مواجهة فايروس كورونا الجديد لتشمل العائدين من الصين وكوريا و اليابان وهونغ كونغ و سنغافورة وايران.
وكانت قد نفت الصحة في وقت سابق شائعات حول وجود مرضى مشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا".