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المفتي: الأحد 22 آذار ذكرى الإسراء والمعراج

23 شباط / فبراير 2020 07:09

الضفة المحتلة-الرأي:

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية –رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- الشيخ محمد حسين، أن يوم بعد غد الثلاثاء هو غرة شهر رجب لعام 1441هـ، وبناء عليه فإن ذكرى الإسراء والمعراج يوم الأحد السابع والعشرين من رجب/ 22 آذار.

ودعا المفتي العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.

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