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بينيت يصادق على "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي

23 شباط / فبراير 2020 07:20

بينيت
بينيت

الداخل المحتل-الرأي:

نقلت المواقع العبرية عن وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينيت"، إعلان مصادقته على تخطيط "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي.

وقال بينيت لدى اقتحامه برفقة رئيس وزراء حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، مدينة الخليل، اليوم الاحد، لاقامة بؤرة استيطانية جديدة، "لن يتم إخلاء أي مستوطنة، ولن يتم اقتلاع أي يهودي من بيته".

وتابع: "نحن في الطريق نحو تطبيق حلم السيادة، ولا يوجد مكان يليق أكثر بسيادة إسرائيل من مدينة الآباء والأمهات، واليوم نعطي ضوءا أخضر لتنفيذ مشروع المصعد"، مجددًا معارضته تسليم "سنتمتر واحد من أراضي أرض إسرائيل للعرب".

وقال نتنياهو إن "ترسيم خرائط حدود مخطط الضم بموجب صفقة القرن سينتهي الأسبوع الحالي".

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