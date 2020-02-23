وكالة الرأي الفلسطينية بينيت يصادق على "مشروع المصعد" في الحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية المفتي: الأحد 22 آذار ذكرى الإسراء والمعراج وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تعلن توسيع دائرة الحجر الصحي لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية إسبانيا: الاستيطان يخالف القانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أربعة شبان بذريعة حيازتهم متفجرات بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فتيين من قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية التنكيل بالشهداء..جرائم حرب تقودها "جرافة" وكالة الرأي الفلسطينية محطات التحلية والآبار .. خطط نوعية لتوفير مياه الشرب في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية العمادي ونائبه يغادران قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية استئصال عين الطفل عيسى الذي أصيب في العيسوية
أخبار » الأخبار العبرية

قصف لمستوطنات غلاف غزة ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية

23 شباط / فبراير 2020 07:41

thumb
thumb

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه إلى مبنى وزارة الحرب "الكرياه" لإجراء مشاورات أمنية حول التصعيد على حدود غزة.

وأمطرت المقاومة الفلسطينية اليوم مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة برشقات صاروخية وعدد من قذائف الهاون، رداً على تنكيل قوات الاحتلال بجثمان شهيد شرق خانيونس صباحاً.

فب سياق متصل، قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إرسال المزيد من التعزيزات إلى مدن فلسطين المحتلة الجنوبية في ظل جولة التصعيد الحاصلة حالياً مع المقاومة الفلسطينية.

وذكرت القناة 20 العبرية أنه تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا من غزة، مشيرة الى أن بلدية عسقلان تعلن فتح الملاجئ، فيما ذكرت مصادر عبرية أن 3 مستوطنين أصيبوا إثر القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية توعوية لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟