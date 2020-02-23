قصف لمستوطنات غلاف غزة ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه إلى مبنى وزارة الحرب "الكرياه" لإجراء مشاورات أمنية حول التصعيد على حدود غزة.

وأمطرت المقاومة الفلسطينية اليوم مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة برشقات صاروخية وعدد من قذائف الهاون، رداً على تنكيل قوات الاحتلال بجثمان شهيد شرق خانيونس صباحاً.

فب سياق متصل، قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إرسال المزيد من التعزيزات إلى مدن فلسطين المحتلة الجنوبية في ظل جولة التصعيد الحاصلة حالياً مع المقاومة الفلسطينية.

وذكرت القناة 20 العبرية أنه تم إطلاق حوالي 20 صاروخًا من غزة، مشيرة الى أن بلدية عسقلان تعلن فتح الملاجئ، فيما ذكرت مصادر عبرية أن 3 مستوطنين أصيبوا إثر القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية.