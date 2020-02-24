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الطقس: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

24 شباط / فبراير 2020 08:16

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياُ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يستمر الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وتسقط بإذن الله الأمطار المتفرقة على بعض المناطق، خاصة الجنوبية قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياُ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياُ إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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