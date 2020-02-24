مجمع الشفاء يستقبل وفداً من وزارة الأوقاف والشئون الدينية

غزة- الرأي

استقبلت إدارة مجمع الشفاء الطبي، ممثلة بالأستاذ نعيم البنا، وفدا من وزارة الأوقاف والشئون الدينية – قسم الوعظ والإرشاد برئاسة أ. محمد أبو سعدة رئيس القسم والوفد المرافق .

حيث رحب البنا بالوفد الزائر، مثمناً في الوقت ذاته جهود وزارة الأوقاف في الحملات الدينية والاجتماعية والتربوية والتي تهدف إلى ترك أثر طيب في نفوس كافة أبناء شعبنا.

كما وأشار إلي أن إدارة المجمع تقدر مدى الاهتمام الكبير التي توليه وزارة الأوقاف والشئون الدينية للقطاع الصحي موضحا أن إدارة المجمع علي استعداد تام للتعاون مع وزارة الأوقاف قسم الوعظ والإرشاد لعقد الدورات والمحاضرات الفقهية والتوعوية والتي ستترك اثرا إيجابيا بين العاملين كما وتم الاتفاق علي تنظيم حملة توعوية للمرضي والمواطنين للحد من عدد الزائرين خاصة مستشفى الولادة والطوارئ .

من جانبه أشاد أ. ابو سعدة بحفاوة الاستقبال مؤكدا بان الهدف من الزيارة يأتي من باب المسئولية الاجتماعية والعمل المشترك بين كافة المؤسسات بما يخدم المريض الفلسطيني وأبناء شعبنا الصابر المرابط .