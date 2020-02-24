وكالة الرأي الفلسطينية رباعية ميسي تعيد برشلونة للصدارة وليفانتي يداهم ريال مدريد وكالة الرأي الفلسطينية الاتي يوقف المتصدر والشاطئ يقرب الرياضي من الهبوط وكالة الرأي الفلسطينية فوز اتحاد خان يونس على خدمات رفح وكالة الرأي الفلسطينية خدمات المغازي يواصل انتصاراته ويحقق فوزاً ثميناً على غزة الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية الطيار "المجنون" الذي لقي حتفه في صاروخ صنعه في بيته وكالة الرأي الفلسطينية روبوت الأفعى للمساعدة في مهام البحث والإنقاذ وكالة الرأي الفلسطينية ابتكار جديد يمنع التجسس عبر الهواتف والأجهزة الذكية وكالة الرأي الفلسطينية شركة أسترالية ناشئة تسعى لتوليد طاقة غير محدودة.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية بالخطوات.. كيف تعرف إصدار كمبيوتر "ماك" الخاص بك وكالة الرأي الفلسطينية شاهد صورة مجرة درب التبانة تعكس الصيف والشتاء معًا
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع الشفاء يستقبل وفداً من وزارة الأوقاف والشئون الدينية

24 شباط / فبراير 2020 08:47

مجمع الشفاء يستقبل وفداً من وزارة الأوقاف والشئون الدينية
مجمع الشفاء يستقبل وفداً من وزارة الأوقاف والشئون الدينية

غزة- الرأي

استقبلت إدارة مجمع الشفاء الطبي، ممثلة بالأستاذ نعيم البنا، وفدا من وزارة الأوقاف والشئون الدينية – قسم الوعظ والإرشاد برئاسة أ. محمد أبو سعدة رئيس القسم والوفد المرافق .
حيث رحب البنا بالوفد الزائر، مثمناً في الوقت ذاته جهود وزارة الأوقاف في الحملات الدينية والاجتماعية والتربوية والتي تهدف إلى ترك أثر طيب في نفوس كافة أبناء شعبنا.

كما وأشار إلي أن إدارة المجمع تقدر مدى الاهتمام الكبير التي توليه وزارة الأوقاف والشئون الدينية للقطاع الصحي موضحا أن إدارة المجمع علي استعداد تام للتعاون مع وزارة الأوقاف قسم الوعظ والإرشاد لعقد الدورات والمحاضرات الفقهية والتوعوية والتي ستترك اثرا إيجابيا بين العاملين كما وتم الاتفاق علي تنظيم حملة توعوية للمرضي والمواطنين للحد من عدد الزائرين خاصة مستشفى الولادة والطوارئ .
من جانبه أشاد أ. ابو سعدة بحفاوة الاستقبال مؤكدا بان الهدف من الزيارة يأتي من باب المسئولية الاجتماعية والعمل المشترك بين كافة المؤسسات بما يخدم المريض الفلسطيني وأبناء شعبنا الصابر المرابط .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تفتتح سلسلة محاضرات تثقيفية توعوية لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟