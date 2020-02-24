شاهد صورة مجرة درب التبانة تعكس الصيف والشتاء معًا



أظهرت صورة لليلة مليئة بالنجوم تم التقاطها في نهاية الصيف من محمية Dark Sky Alqueva في البرتغال، جانبين من مجرة درب التبانة، فعادة لا يكن الجانبان مريئين في نفس الوقت، إذ كانت هذه الصورة نتاج جمع 22 صورة فردية.



ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه على الجانب الأيسر من الصورة تظهر مجرة درب التبانة الصيفية، التي تختفي تدريجيًا في الأفق الغربي عندما ينتهي موسم الصيف، وفي الاتجاه المعاكس في السماء الشرقية، يبدأ الشتاء بدرب التبانة، حيث تظهر الأبراج الشتوية.



كما أنه في هذه الأثناء، تصبح النجوم التي تشكل الشكل المعروف باسم مثلث الصيف في انخفاض في الأفق، وذلك فى الجانب الأيسر من السماء.



فيما ترتفع الكتلة النجمية المعروفة باسم Pleiades تدريجيًا، وتظهر على الجانب الأيمن من الصورة، معلنةً اقتراب موسم الشتاء.



صورة مجرة درب التبانة



ويعد ميجيل كلارو، أول من التقط هذه الصورة الخاصة بهذا الانتقال الموسمى للمجرة، وهو مصور محترف ومؤلف ومراسل علمي من لشبونة بالبرتغال، ويقوم بإنشاء صور مميزة لسماء الليل.



كما أن كلارو سفيراً لصور المرصد الجنوبي الأوروبي وعضوًا في World At Night والمصور الفلكي الرسمي لمحمية Dark Sky Alqueva Reserve، ويتخصص في "ناطحات السحاب" الفلكية التي تربط كلا من السماء بالأرض والسماء الليلية، وهنا يعرض الأجزاء الصيفية والشتوية من درب التبانة فوق شجرة ميتة.



