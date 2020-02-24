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بالخطوات.. كيف تعرف إصدار كمبيوتر "ماك" الخاص بك

24 شباط / فبراير 2020 08:51

بالخطوات.. كيف تعرف إصدار كمبيوتر "ماك" الخاص بك
بالخطوات.. كيف تعرف إصدار كمبيوتر

سواء كنت تحاول بيع جهاز ماك الخاص بك أو ترغب فى معرفة مدى توافقه مع آخر تحديثات البرامج، فإنه من السهل للغاية معرفة إصدار جهاز كمبيوتر ماك الخاص بك، حيث إنها حيلة بسيطة لا تحتاج سوى لعدد من النقرات، وفيما يلى نعرض كيف يمكن للمستخدمين التعرف على طراز حاسب Mac الخاص بهم كما يلى:

من داخل نظام "ماك OS"

- على جهاز Mac، انقر فوق رمز أبل في الزاوية العلوية اليسرى من شريط القوائم.

- حدد About This Mac

- سيتم عرض طراز Mac أسفل إصدار البرنامج الذي تقوم بتشغيله.

- ابحث عن رقم الطراز المطبوع على MacBook أو MacBook Air أو MacBook Pro

- من الجهاز نفسه:

- إذا لم يمكن بمقدور المستخدم تشغيل جهاز MacBook، فيمكن العثور على رقم الطراز في الأسفل، وسيكون مطبوعًا بشكل صغير على الصندوق.

- فقط ابحث عن رقم الطراز المطبوع على جهاز Mac mini.

- تتم طباعة الرقم التسلسلي لأجهزة Mac mini على الجانب الخلفي السفلي، وهو أقرب إلى المنافذ.

على جانب آخر كشف تقرير حديث إن شركة أبل تسعى لتغيير الاعتماد على معالجات intel، وتتجه للاعتماد على معالجات AMD التى أصبحت متقدمة بشكل كبير في تصنيع المعالجات، إذ كشفت مجموعة من الرموز البرمجية الموجودة في أحدث إصدار من نظام macOS Catalina وجود دلالات على تهيئة النظام لاختيار تلك المعالجات.

وبحسب موقع macrumors الأمريكى، فوفقًا لشخص يدعى  rogame  على شبكة تويتر، فهناك رمز برمجي في نظام تشغيل ماك "Renoir" وأثار هذا الرمز البرمجي وغيره من الرموز أثار الحديث حول نية أبل اختبار معالجات AMD على أجهزة ماك في الوقت الحالي وربما استخدامها فيما بعد لتوفير حلول مختلفة للمستخدمين بجانب معالجات إنتل التي اعتدنا على رؤيتها مع أجهزة آبل لسنوات طويلة مضت، لكن هذه الخطوة ربما لن تكون قريبة جدًا من الحدوث.

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