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خدمات المغازي يواصل انتصاراته ويحقق فوزاً ثميناً على غزة الرياضي

24 شباط / فبراير 2020 09:03

خدمات المغازي يواصل انتصاراته ويحقق فوزاً ثميناً على غزة الرياضي
خدمات المغازي يواصل انتصاراته ويحقق فوزاً ثميناً على غزة الرياضي

حقق فريق كرة السلة بنادي خدمات المغازي فوزاً ثميناً على منافسه غزة الرياضي بنتيجة 76-60 على صالة سعد صايل في اختتام الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز- جوال 2020، لكرة السلة.

تقدم الرياضي في الربع الأول بنتيجة 17-15، وبرز منه محمد البابا، وضياء سكيك، ومعتز الحويحي، وللمغازي إدريس ريان، ومحمد أبو غزال. وأنهى المغازي الربع الثاني لصالحه بنتيجة 18-15، وبرز منه أبو غزال الذي تمكن من تسجيل 8 نقاط، وموسى موسى 4 نقاط.

وفي الربع الثالث، بقي المغازي على انطلاقته، وسجل له أبو غزال 10 نقاط، وأحمد مهدي 5 نقاط، وخليل مهدي ثلاثية، وللرياضي نشأت كسكين 6 نقاط، لينتهي بفارق كبير 23-13 دفع بفوز المغازي.

وفي الربع الأخير، اعتمد المغازي على تحركات ريان ريان، وأحمد عبدو،لينتهي للمغازي 20-15، وبنتيجة إجمالية 76-60.

حكم اللقاء: حسين حمدان، وباسل كرون، وسعيد ضيازادة، ومسجل يوسف العجلة، وميقاتي محمد الكرنز، وميقاتي 24 ثانية دولي سائد حميد.

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