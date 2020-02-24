خدمات المغازي يواصل انتصاراته ويحقق فوزاً ثميناً على غزة الرياضي

حقق فريق كرة السلة بنادي خدمات المغازي فوزاً ثميناً على منافسه غزة الرياضي بنتيجة 76-60 على صالة سعد صايل في اختتام الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز- جوال 2020، لكرة السلة.

تقدم الرياضي في الربع الأول بنتيجة 17-15، وبرز منه محمد البابا، وضياء سكيك، ومعتز الحويحي، وللمغازي إدريس ريان، ومحمد أبو غزال. وأنهى المغازي الربع الثاني لصالحه بنتيجة 18-15، وبرز منه أبو غزال الذي تمكن من تسجيل 8 نقاط، وموسى موسى 4 نقاط.

وفي الربع الثالث، بقي المغازي على انطلاقته، وسجل له أبو غزال 10 نقاط، وأحمد مهدي 5 نقاط، وخليل مهدي ثلاثية، وللرياضي نشأت كسكين 6 نقاط، لينتهي بفارق كبير 23-13 دفع بفوز المغازي.

وفي الربع الأخير، اعتمد المغازي على تحركات ريان ريان، وأحمد عبدو،لينتهي للمغازي 20-15، وبنتيجة إجمالية 76-60.

حكم اللقاء: حسين حمدان، وباسل كرون، وسعيد ضيازادة، ومسجل يوسف العجلة، وميقاتي محمد الكرنز، وميقاتي 24 ثانية دولي سائد حميد.