الاتي يوقف المتصدر والشاطئ يقرب الرياضي من الهبوط

ألحق اتحاد خان يونس الخسارة الأولى لبطل الدوري خدمات رفح، فيما زاد خدمات الشاطئ من موقف غزة الرياضي بالفوز عليه ليعقد موقفه من البقاء، بينما عاد شباب رفح بنقطة ثمينة أمام شباب جباليا، ضمن منافسات الجولة ٢٠ من دوري الدرجة الممتازة.

وأوقف اتحاد خان يونس سلسلة انتصارات خدمات رفح، بالإطاحة به في عقر ميدانه بالفوز عليه بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بالمركز السابع، بينما ظل الخدمات في الصدارة برصيد 41 نقطة.

وسجل الهدفين أحمد كلاب د50 من تسديدة صاروخية من خارج الصندوق سكنت شباك الأخضر الرفحي، وخالد النبريص د89 من رأسية بعد استغلاله لعرضيه زميله.

وعاد شباب رفح بنقطة ثمينة من أمام مضيفه شباب جباليا، بالتعادل 1-1، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة وظل بالمركز العاشر وبحاجة لانتصار وحيد لتأمين بقاءه، بينما رفع الثوار رصيدهم إلى 28 نقطة بالمركز الثالث مؤقتا.

وافتتح الثوار التسجيل أولًا عبر لاعبه محمد أبو ريالة د35، فيما أدرك محمد أبو دان التعادل للزعيم الرفحي د60.

وقتل خدمات الشاطئ أحلام جاره غزة الرياضي، بعد الفوز عليه بهدفٍ نظيف، ليضاعف حظوظه بالبقاء بين فرق الدوري، بعدما ظل بمركزه الحادي عشر وقبل الأخير، وبفارق أربع نقاط عن أقرب الفرق المهددة له بالهبوط مع بقاء جولتين على نهاية الدوري.

فوز الشاطئ رفع به رصيده إلى 30 نقطة وقفز للوصافة، بينما ظل الرياضي عند 18 نقطة، حيث سجل محمد السدودي هدف الشاطئ الوحيد د91.