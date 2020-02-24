"الصحة: مجمع الشفاء يجري 28070 عملية جراحية خلال العام 2019

غزة- الرأي

أجري مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، "28070 "عملية جراحية خلال العام المنصرم2019 ، منها " 22145" عملية مجدولة ، و"5925" عملية طارئة .

وأوضح د.مروان أبو سعدة مدير مستشفى الجراحة بالمجمع ، إلي أن العدد الأكبر من مرضى قطاع غزة يلجؤون إلى مجمع الشفاء لإجراء العمليات الجراحية الطارئة وغير الطارئة التي يحتاجون إليها.

وبين أن الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة كاستحداث وحدات تخصصية مجهزة بأحدث الأجهزة ساهمت في إجراء العديد من العمليات النوعية ، وتقليص قوائم الانتظار .

وثمن د. أبو سعدة كافة الجهود العظيمة التي تبذلها الطواقم الطبية في سبيل تخفيف الألم والمعاناة عن المرضي .