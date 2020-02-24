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الممول من برنامج الأغذية العالمي

التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمنتفعي برنامج القسائم الشرائية

24 شباط / فبراير 2020 09:25

التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمنتفعي برنامج القسائم الشرائية
التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمنتفعي برنامج القسائم الشرائية

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد جولة تفقدية لمنتفعي برنامج القسائم الشرائية الذي يتم تنفيذه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وبتمويل من برنامج الاغذية العالمي.

وبلغ عدد المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية 120 ألف فرد بواقع 23 ألف أسرة وجميع الحالات المستفيدة من المشروع هي حالات مصنفة تحت خط الفقر الشديد حسب معادلة الفقر المعمول بها في وزارة التنمية الاجتماعية

من جانبه أشار محمود أبو سيدو منسق البرنامج، أن جميع الحالات المستفيدة من المشروع هي حالات وزارة التنمية الاجتماعية من فئة المواطنين فقط. لافتا إلى ان كل اسرة مشاركة في المشروع تستفيد بمبلغ 35 شيكل شهريا للفرد الواحد. وكل اسرة يمكنها اختيار المحل الذي تريده واختيار المواد الغذائية دون تدخل من احد

وفي ذات السياق لفت أبو سيدو انه توجد طواقم عاملة ميدانيا تشرف علي السوبرماركت وتتاكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة في المحلات ، مضيفا ان هناك تنسيق بين الطواقم الميدانية مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد الوطني وبرنامج الاغذبة العالمي للتاكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة

وأكد أن هناك طواقم من الوزارة تتابع بشكل مستمر شكاوي المستفيدين وتعمل علي حلها ، مشيرا إلى أنه يتم عقد ندوات تثقيف وتوعية بشكل مستمر للمستفيدين من قبل طواقم الوزارة لزيادة الوعي حول اختيار المواد الغذائية ، إضافة إلى تنشط الفرق الميدانية لوزارة التنمية في زيارة المحلات التجارية في بداية كل اسبوع يتم شحن الرصيد فيه للاسرة لمتابعة عملية التسليم بشكل مباشر

التنمية الاجتماعية تنظم جولة تفقدية لمنتفعي برنامج القسائم الشرائية 87320165_192822778703512_3883905059955671040_o - Copy 87534226_192822772036846_4246724836056891392_o
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