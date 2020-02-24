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جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

24 شباط / فبراير 2020 09:35

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس
جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

خان يونس- الرأي

وزعت جمعية اعمار للتنمية والتأهيل سماعات طبية علي أطفال ضعاف السمع بخان يونس جنوب قطاع غزة.


وذكر رئيس الجمعية د. رامي الغمري،  أن جمعيته تواصل خدماتها الصحية والتعليمية من أجل أطفال فلسطين، وتنمية قدراتهم وتأهيلهم صحيا وعلميا، مبينا أن توزيع السماعات ضمن برنامج عون المريض الفقير_ جنوب أفريقيا بالتعاون مع مؤسسة ميدكس ورد وايد – تركيا بتمويل من الأخوات المحسنات في الأردن.

وأفاد أن 25 طفلا من ضعاف السمع استفادوا من المشروع،  بينهم طلابا يتلقون الخدمة التعليمية في مدرسة بسمة الخاصة التابعة للجمعية.


وشكر الغمري جهود العون الصحي في دعمه المتواصل لخدمة المرضى في قطاع غزة المحاصر وأكد أن جمعيته تهتم بتكامل الخدمة المقدمة لفئاتها المستهدفة ابتداءا من مرحلة الاكتشاف المبكر التي تعتبر المرحلة الاهم في التشخيص وتدارك المشكلات والمضاعفات الطبية ومرورا بمرحلة تقديم الخدمات التأهيلية في مراكزها المختلفة .


من جانبه أعرب ممثل العون الصحي أحمد العباسي،  عن اعجابه للدور التي تقوم به اعمار وما تقدمه من خدمات لأطفال فاقدي السمع وضعاف السمع والنطق معبرا عن سعادته في توزيع سماعات للأطفال لتمكينهم من السمع بشكل سليم.


واكد على دور برنامج العون الاغاثي  الصحي المساهم  في مد يد العون للمريض الفقير وتيسير كل ما يلزم لسلامته.
وتخلل حفل التوزيع، تكريم لممثل العون الصحي العباسي وممثلة الاخوات المحسنات بالاردن سمية أبو ريدة .
كذلك تم توزيع السماعات في جو سادته الفرحة والسعادة على وجوه الاطفال وذويهم.

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جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

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