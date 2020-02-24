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تعليم شمال غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية والعليا

24 شباط / فبراير 2020 10:14

تعليم شمال غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية والعليا
تعليم شمال غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية والعليا

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بشمال غزة، "قسم الأنشطة الطلابية"، بطولة كرة القدم للمرحلة الأساسية والعليا، والتي أقيمت على أرض نادي خدمات جباليا، بحضور مشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، ومشرفي التربية الرياضية أ. زياد خضر و أ. أحمد صالح.

وفي كلمة التربية والتعليم، أثنى الخالدي على الفرق المشاركة في البطولة، وأشاد بلجان التحكيم التي تميزت بالنزاهة والانضباط الشديد.

وكان لقب البطولة للمرحلة الأساسية من نصيب فريق مدرسة برير الأساسية "أ"، وحصلت على المركز الثاني مدرسة بيت لاهيا الأساسية "ب".

وجاءت نتائج المرحلة العليا المركز الأول لمدرسة بيت لاهيا الأساسية "أ"، والمركز الثاني لشهداء جباليا الثانوية للبنين.

وفي الختام تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الميداليات عليها.

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