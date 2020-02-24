وكالة الرأي الفلسطينية حماس: قصف الاحتلال مواقع المقاومة بدمشق استهداف لكل مكونات الأمة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يختتم دورة في الإسعاف الأولي وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة” تطلع طالبات مدرسة"عين جالوت" على المشاتل الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم غرب غزة توزع سماعات طبية على عدد من الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة ومكافحة المخدرات تؤكدان حرصهما على التمسك بالإجراءات القانونية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم فعالية احتجاجية رفضاً لصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423) الاثنين 24/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية والعليا وكالة الرأي الفلسطينية استئناف إدخال الفواكه إلى غزة بعد توقف أكثر من أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423) الاثنين 24/2/2020

24 شباط / فبراير 2020 10:19

شعار النشرة
شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423)   الاثنين 24/2/2020

أخبار فلسطينية

 

أخبار إسرائيلية

 

الاخبار الدولية

  • الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 67

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

 

القدس العربي

 

الشرق الأوسط

 

الخليج الإماراتية

  • شهيد و3 جرحى في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شرقي خان يونس
  • وزير حرب الاحتلال يرحب بتنكيل قواته بجثمان شهيد غزة
  • الجامعة» تندد بتوسع الاستيطان
  • الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 67
  •  

الغد الأردنية

 

 

الاهرام المصرية

  • الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من عناصرها جراء غارة جوية إسرائيلية في سوريا
  • إسرائيل تشن غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة
  • بسبب كورونا.. إسرائيل تحجر على 200 كوري جنوبي في قاعدة عسكرية بالقدس
  •  

الشروق المصرية

الشرق القطرية

  •  

 

 

 

 الاخبار اللبنانية

  • قصف عسقلان ردّاً على التنكيل بمقاوم: المقاومة تضرب بـ«التسهيلات» عرض الحائط

الصحف المحلية

 جريدة  فلسطين

القدس المحلية 

  • أبو ردينة: الخرائط الأمريكية الإسرائيلية "لن تعطي شرعية لأحد"
  • استطلاع: لا جديد بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة
  • حماس: قصف مواقع المقاومة بدمشق استهداف لكل مكونات الأمة
  • الاحتلال يواصل استنفاره بغلاف غزة ويغلق إيرز
  • شهيدان من الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على دمشق
  •  

 جريدة الأيام

 

 

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

 


 

سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب  48

وكالة وفا

 

حدث في مثل هذا اليوم

24 شباط (فبراير)

  • 2003م استشهاد شيخ المقاومة في بلدة بيت حانون، وهو أحد قادة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس الشورى للحركة في غزة المجاهد عبد ا لله السبع بعد اشتباك دام أكثر من 18 ساعة مع قوات الاحتلال.
  • 1992م قيام المجاهد عبد الرحمن الحاج من حركة الجهاد الإسلامي من سكان قلقيلية بقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين في مدينة كفار سابا في محطة الحافلات المركزية وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وعشرين عاماً.
  • 1985م الطيران الإسرائيلي يغير على مناطق مدنية لبنانية وفلسطينية في جنوب لبنان ويقتل عشرة مدنيين ويدمر عشرات المنازل الريفية.
  • 1984م غيرشون سلمون رئيس مجموعة أمناء جبل الهيكل الصهيونية المتطرفة، يقتحم ساحة المسجد الأقصى ويقول: "على أرض الأقصى سيقوم الهيكل الثالث، لأن هذه الأرض هي أرض شلومو والهيكل بناه الملك اليهودي هورودس قبل ألفي عام".
  • 1949م مصر وإسرائيل توقعان في "رودس" على اتفاقية الهدنة.
  • 1939م وزير المستعمرات البريطاني يقدم مقترحات تتلخص بأن إلغاء الانتداب البريطاني عن فلسطين سيتم في الوقت المناسب لتحل محله دولة فلسطينية مرتبطة ببريطانيا.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟