النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423) الاثنين 24/2/ 2020

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الاخبار الدولية

الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 67

اخبار عربية

قطر توزع مساعدات لـ120 ألف أسرة في غزة وأخرى على طلبة الجامعات والمقبلين…

« الجامعة» تندد بتوسع الاستيطان

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الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

شهيد و3 جرحى في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شرقي خان يونس

وزير حرب الاحتلال يرحب بتنكيل قواته بجثمان شهيد غزة –

الجامعة» تندد بتوسع الاستيطان

الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 67



الغد الأردنية

الاهرام المصرية

الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من عناصرها جراء غارة جوية إسرائيلية في سوريا

إسرائيل تشن غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

بسبب كورونا.. إسرائيل تحجر على 200 كوري جنوبي في قاعدة عسكرية بالقدس



الشروق المصرية

الشرق القطرية

الاخبار اللبنانية

قصف عسقلان ردّاً على التنكيل بمقاوم: المقاومة تضرب بـ«التسهيلات» عرض الحائط

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية

أبو ردينة: الخرائط الأمريكية الإسرائيلية "لن تعطي شرعية لأحد"

استطلاع: لا جديد بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة

حماس: قصف مواقع المقاومة بدمشق استهداف لكل مكونات الأمة

الاحتلال يواصل استنفاره بغلاف غزة ويغلق إيرز

شهيدان من الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على دمشق



جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية





سما نيوز

فلسطين اليوم

عرب 48

وكالة وفا

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