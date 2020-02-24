النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423) الاثنين 24/2/2020
أخبار فلسطينية
- “سرايا القدس” تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على إسرائيل
- إطلاق 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل وانطلاق صافرات الإنذار ـ…
- وزيرة الصحة الفلسطينية تؤكد خلو بلادها من فيروس كورونا
- أبو ردينة: الخرائط الأميركية – الإسرائيلية لن تعطي شرعية لأحد والاستيطان
- مناقصات جديدة لبناء ألف وحدة استيطانية جديد بالقدس
- »إشتية: مليار و600 مليون شيكل ديون المياه في الضفة وغزة
- فصائل: تهديدات الاحتلال ضد غزة دعاية انتخابية ولا تخيفنا
أخبار إسرائيلية
- القيادة الإسرائيلية تشجع الجيش على تشديد قمعه عشية الانتخابات
- ليبرمان يتهم نتنياهو بإدارة حرب ليمنع سجنه حتى لو خدم
- بسبب كورونا.. إسرائيل تحجر على 200 كوري جنوبي في قاعدة عسكرية بالقدس
- إسرائيل تدرس توفير لجان اقتراع خاصة للناخبين المحتمل إصابتهم بكورونا
الاخبار الدولية
- الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 67
اخبار عربية
- قطر توزع مساعدات لـ120 ألف أسرة في غزة وأخرى على طلبة الجامعات والمقبلين…
- «الجامعة» تندد بتوسع الاستيطان
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- نائب رئيس حماس يكشف عن قرب زيارة هنية لموسكو وينتقد التطبيع ويقدّر جهود…
- “سرايا القدس” تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ على إسرائيل
- إطلاق 20 قذيفة صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل وانطلاق صافرات الإنذار ـ…
- قطر توزع مساعدات لـ120 ألف أسرة في غزة وأخرى على طلبة الجامعات والمقبلين…
-
الشرق الأوسط
- قصف إسرائيلي يستهدف اجتماعاً للميلشيات الإيرانية و«الجهاد» في دمشق
- تنكيل جرافة إسرائيلية بجثة فلسطيني في غزة يثير مخاوف التصعيد
- القيادة الإسرائيلية تشجع الجيش على تشديد قمعه عشية الانتخابات
- ليبرمان يتهم نتنياهو بإدارة حرب ليمنع سجنه حتى لو خدم
الخليج الإماراتية
- شهيد و3 جرحى في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شرقي خان يونس
- وزير حرب الاحتلال يرحب بتنكيل قواته بجثمان شهيد غزة –
- الجامعة» تندد بتوسع الاستيطان
- الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 67
-
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من عناصرها جراء غارة جوية إسرائيلية في سوريا
- إسرائيل تشن غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة
- بسبب كورونا.. إسرائيل تحجر على 200 كوري جنوبي في قاعدة عسكرية بالقدس
-
الشروق المصرية
- الجهاد الإسلامي تعلن مقتل اثنين من عناصرها جراء غارة جوية إسرائيلية في سوريا
- إصابة 4 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة
- الجهاد الإسلامي تبارك إطلاق صواريخ على إسرائيل
- إسرائيل تدرس توفير لجان اقتراع خاصة للناخبين المحتمل إصابتهم بكورونا
- إسرائيل تلغي الرحلات المدرسية لمعسكر الموت في بولندا بسبب كورونا
- فيديو.. شاهد صواريخ إسرائيلية تحاول التصدي لأخرى من غزة
الشرق القطرية
- منحة قطرية لـ 120 ألف أسرة فلسطينية
- وزيرة الصحة الفلسطينية تؤكد خلو بلادها من فيروس كورونا
- 48 مستوطناً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
الاخبار اللبنانية
- قصف عسقلان ردّاً على التنكيل بمقاوم: المقاومة تضرب بـ«التسهيلات» عرض الحائط
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حماس: جرائم الاحتلال تزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته إصراراً على مواجهته
- الاحتلال يقرر إغلاق حاجز "إيرز" حتى إشعار آخر
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
- إحصائية: الاحتلال شنّ 34 غارة على قطاع غزة ليلة أمس
- تقرير فقء عين الطفل "عيسى" ليست الجريمة الأولى في سجل الاحتلال
- تحليل مختص: استقالة المدني من "لجنة التواصل" تعكس فشل المشروع السياسي للسلطة
- فصائل: تهديدات الاحتلال ضد غزة دعاية انتخابية ولا تخيفنا
القدس المحلية
- أبو ردينة: الخرائط الأمريكية الإسرائيلية "لن تعطي شرعية لأحد"
- استطلاع: لا جديد بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة
- حماس: قصف مواقع المقاومة بدمشق استهداف لكل مكونات الأمة
- الاحتلال يواصل استنفاره بغلاف غزة ويغلق إيرز
- شهيدان من الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على دمشق
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جريدة الأيام
- إسرائيل تعلن قصف أهداف للجهاد الإسلامي في سورية وقطاع غزة
- »"كورونا" يتفشى في 30 دولة حول العالم وإيطاليا تُخضع مدناً للحجْر الصحي
- »ليبرمان: نتنياهو أوفد رئيس الموساد لقطر لمطالبتها بمواصلة دعمها حماس
- »"خربة سمرا" بالأغوار الشمالية في عين النار الاستيطانية
- »وقفة في بيت لحم تطالب بالإفراج عن الأسير المريض محمد طقاطقة
- »إشتية: مليار و600 مليون شيكل ديون المياه في الضفة وغزة
- »النحّالون متفائلون بموسم جيد مع وفرة الأمطار وتحسن المراعي في غزة
الحياة الجديدة
- الرئيس يهنئ رئيسة استونيا بعيد الاستقلال
- الرئيس يهنئ حاكم عام سانت لوشيا بالعيد الوطني
- أبو ردينة: الخرائط الأميركية – الإسرائيلية لن تعطي شرعية لأحد والاستيطان
- الرئيس يعزي بوفاة رجل الأعمال عبد القادر القاضي
- جنين: الاحتلال يعتقل 3 شبان من قباطية وكفرراعي
- الاحتلال يعتقل 26 مواطنا بينهم فتاة وثلاثة أطفال من الضفة
- أريحا: اعتقال أمين سر حركة "فتح"
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
وكالة صفا
- مواجهات في قباطية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
- شهيدان في غارة إسرائيلية على موقع للجهاد الإسلامي في دمشق
- متابعة التصعيد لحظة بلحظة
- بالصور: 4 إصابات جراء غارات إسرائيلية على أهداف في غزة
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وكالة الراي الفلسطينية
- الإعلام الحكومي: الاحتلال شنّ 34 غارة جوية على قطاع غزة
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- محدث الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بالضفة والقدس
- الاحتلال يمنع ذوي أسرى غزة من زيارة أبنائهم
- حماس تنعى شهداء عدوان الاحتلال بغزة ودمشق
- إصابات إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة
- حاجز بيت حانون مغلق بكلا الاتجاهين اليوم
- السرايا تنعى اثنين من مجاهديها ارتقيا بقصف الاحتلال دمشق
- سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن قصف مستوطنات الاحتلال
- جيش الاحتلال يغلق مناطق بمستوطنات غلاف غزة ويمنع الدراسة
- مناقصات جديدة لبناء ألف وحدة استيطانية جديد بالقدس
سما نيوز
- شهيدان من الجهاد الإسلامي بالعدوان الإسرائيلي على دمشق
- تحليل إخباري.. إسرائيل تدير الصراع مع غزة في ظل غياب أي حلول طويلة المدى
- الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة.. والمقاومة الفلسطينية تتصدى
- قناة عبرية: جهود مصرية وأممية تبذل لاستعادة الهدوء في قطاع غزة
- ماذا قال المحللون الإسرائيليون؟.. مشاورات أمنية في تل أبيب وغزة تهدد
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فلسطين اليوم
- 4 إصابات بعد 34 غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال على مناطق مختلفة في القطاع
- اعدام الشهيد الناعم يكشف إرهاب الاحتلال وجبروته
- في غارة للاحتلال على دمشق..الجهاد تنعي اثنين من المجاهدين ارتقيا في سوريا
- هدوء حذر يشوب القطاع والاحتلال يواصل الاستنفار ويعطل القطارات والمدارس
- مصادر "إسرائيلية" تكشف: رئيس الموساد حاول لقاء خالد مشعل في قطر
- الاحتلال يعيد حافلة أهالي الأسرى من حاجز بيت حانون
عرب 48
- غزة: قصف ردًا على التنكيل بجثمان الشهيد الناعم باستهداف عسقلان
- وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن عن إصابة ثانية بـ"كورونا"
- استطلاعان: الليكود يتصدر
- الماريغوانا... سلاح نتنياهو الأخير قبل الانتخابات؟
- بينيت: صادقت على مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي
- الجيش الإسرائيلي يغلق مناطق واسعة بالجنوب ويمنع الدراسة
- تنسيق فلسطيني - إسرائيلي لمواجهة كورونا وغزة توسّع دائرة الحجر الصحي
- مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى والاحتلال يستدعي محافظ القدس
- "سرايا القدس" تحمل الاحتلال نتائج استشهاد الناعم
وكالة وفا
- (محدث) الاحتلال يعتقل 29 مواطنا بينهم فتاة وثلاثة أطفال من الضفة
- أبو ردينة: الخرائط الأميركية – الإسرائيلية لن تعطي شرعية لأحد والاستيطان إلى زوال ..
- الاحتلال يعتقل أمين سر حركة "فتح" في أريحا
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حدث في مثل هذا اليوم
24 شباط (فبراير)
- 2003م استشهاد شيخ المقاومة في بلدة بيت حانون، وهو أحد قادة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس الشورى للحركة في غزة المجاهد عبد ا لله السبع بعد اشتباك دام أكثر من 18 ساعة مع قوات الاحتلال.
- 1992م قيام المجاهد عبد الرحمن الحاج من حركة الجهاد الإسلامي من سكان قلقيلية بقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين في مدينة كفار سابا في محطة الحافلات المركزية وتم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وعشرين عاماً.
- 1985م الطيران الإسرائيلي يغير على مناطق مدنية لبنانية وفلسطينية في جنوب لبنان ويقتل عشرة مدنيين ويدمر عشرات المنازل الريفية.
- 1984م غيرشون سلمون رئيس مجموعة أمناء جبل الهيكل الصهيونية المتطرفة، يقتحم ساحة المسجد الأقصى ويقول: "على أرض الأقصى سيقوم الهيكل الثالث، لأن هذه الأرض هي أرض شلومو والهيكل بناه الملك اليهودي هورودس قبل ألفي عام".
- 1949م مصر وإسرائيل توقعان في "رودس" على اتفاقية الهدنة.
- 1939م وزير المستعمرات البريطاني يقدم مقترحات تتلخص بأن إلغاء الانتداب البريطاني عن فلسطين سيتم في الوقت المناسب لتحل محله دولة فلسطينية مرتبطة ببريطانيا.
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