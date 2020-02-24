وزارة العمل تنظم فعالية احتجاجية رفضاً لصفقة القرن

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني الإمام الشافعي، فعاليةً احتجاجيةً تعبرعن رفضهم لصفقة القرن، وذلك بحضور موظفي المركز وموظفي الإدارة العامة للتدريب المهني .

حيث شملت الفعالية قيام عدد من طلاب المركز بتشكيل خارطة فلسطين بأجسادهم بالإضافة إلى ترديد الهتافات الوطنية ، ورفع لافتات و شعارات تنديداً بالصفقة.

وأعرب مدير مركز تدريب مهني الإمام الشافعي م. أكرم غبن عن رفضه واستنكاره لهذه الصفقة المشؤومة ، مؤكداً أنه لا يمكن التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين داعياً الجميع بالوقوف صفاً واحداً لإفشال هذه الصفقة المشؤومة.

