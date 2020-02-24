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وزارة العمل تنظم فعالية احتجاجية رفضاً لصفقة القرن

24 شباط / فبراير 2020 10:21

وزارة العمل تنظم فعالية احتجاجية رفضاً لصفقة القرن
وزارة العمل تنظم فعالية احتجاجية رفضاً لصفقة القرن

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني الإمام الشافعي،  فعاليةً احتجاجيةً تعبرعن رفضهم لصفقة القرن، وذلك بحضور موظفي المركز وموظفي الإدارة العامة للتدريب المهني .
حيث شملت الفعالية قيام عدد من طلاب المركز بتشكيل خارطة فلسطين بأجسادهم بالإضافة إلى ترديد الهتافات الوطنية ، ورفع لافتات و شعارات تنديداً بالصفقة.
وأعرب مدير مركز تدريب مهني الإمام الشافعي م. أكرم غبن عن رفضه واستنكاره لهذه الصفقة المشؤومة ، مؤكداً أنه لا يمكن التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين داعياً الجميع بالوقوف صفاً واحداً لإفشال هذه الصفقة المشؤومة.
 

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