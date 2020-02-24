النيابة العامة ومكافحة المخدرات تؤكدان حرصهما على التمسك بالإجراءات القانونية

غزة- الرأي

التقى رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي المستشار يحيى الفرا، بمدير عام مكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة، في إطار تعزيز التنسيق والتواصل وتقدير ما تقوم به ادارة مكافحة المخدرات من جهود لمكافحة المخدرات وتجفيف منابعها، وملاحقة مروجيها.

واكد الطرفان حرصها على الالتزام بالمعايير التي حدّدها ورسمها القانون في عملية الضبط، وعدم التوسع في الإجراءات السالبة للحرية قبل صدور نتيجة الفحص المخبري الفني، مع وجوب إرفاق صحيفة السوابق الجنائية للمتهم، وتقدير مدى خطورة الواقعة "تعاطي أو إتجار"؛ لاتخاذ قرار التوقيف من عدمه، ومتابعة سرعة صدور نتيجة الفحص المخبري لماهيّة العينة المضبوطة.

وأكد الطرفان على مواصلة محاربة آفة المخدرات أمنياً وقضائياً وتوعوياً، والعمل الجاد مع مؤسسات المجتمع المدني لمعالجة المتعاطين وإعادة دمجهم وتأهيلهم للمجتمع.