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مديرية تعليم غرب غزة توزع سماعات طبية على عدد من الطلبة

24 شباط / فبراير 2020 10:28

مديرية تعليم غرب غزة توزع سماعات طبية على عدد من الطلبة
مديرية تعليم غرب غزة توزع سماعات طبية على عدد من الطلبة

غزة- الرأي

وزعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة 6 سماعات طيبية، على الطلبة ذوي الإعاقة السمعيّة من فئة الصم في مدرسة مصطفى صادق الرافعي الثانوية للصم.

جاء ذلك، بحضور د.جمال الفليت مدير الدائرة الإدارية ود.رامي فارس مشرف الأنشطة التربوية ود.محمد الكاشف نائب رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور واسيد أنور مدوخ عضو المجلس، وممثلين عن جمعية عون المريض، ومديري المدرستين أ. رفيق حمدان و أ. جهاد حسن.

وفي كملته أكد د.الفليت، أن مديرية التربية والتعليم ومن قبلها الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنها عملت على تحسين حقوق هذه الفئة، مؤكداً أن الوزارة كرست مفهوم الشراكة مع القطاع الأهلي بعدة أوجه منها، شراء خدمات من الجمعيات الخيرية المتخصصة والمهتمة في مجال الإعاقة وتحديدا الإعاقة السمعيّة (فئة الصم).

وقال د.الفليت: "إن هذا النشاط يأتي بهدف مساعدة الأطفال الطلاب الصم على الخروج من عزلتهم ودمجهم في محيطهم الاجتماعي بكل جوانبه لتعزيز ثقتهم بأنفسهم أمام أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم.

وشكر د.الفليت جمعية عون المريض على دورها النوعي في خدمة ذوي الإعاقة، مُؤكدًا على استراتيجية العلاقة بينَ المؤسسات الحكومية التعليمية والأهلية؛ وتكامل الدور الكبير الذي يدور بينهما لصالح خدمة الناس، مُضيفاً أن الاهتمام في الصحة السمعية والنُطقية في مراحله الحالية يَنعكس إيجابا على المستوى الدراسي والأكاديمي للطلبة.

ومن جانبه ألقى عضو مجلس أولياء الأمور أنور مدوخ؛ كلمة شكر خلالها جمعية عون المريض لما قدمته مِن خدمات للطبة فاقدي السمع، مُعبراً عن سعادته في إنجاح تنفيذ المشروع الذي يساهم في إعادة السمع للطبة.

وفي ختام اللقاء تم توزيع السماعات في جوٍ ساده الفرح والسعادة على وجوه الطلبة وذويهم.

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