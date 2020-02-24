"الزراعة” تطلع طالبات مدرسة"عين جالوت" على المشاتل الزراعية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الزراعة الفلسطينية، عدداً من طالبات النادي "البيئي و الثقافي في مدرسة " عين جالوت، وذلك ضمن مبادرة "قيمتي في مدرستي" التي تقوم بها إدارة المدرسة بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وشملت هذه الجولة مرافق الوزارة، وذلك للاطلاع على أهم المشاريع ،التي تنفذها ضمن خطتها للنهوض بالقطاع الزراعي.

وقامت م. هدى أبو ندي بمرافقة طالبات المدرسة، حيث جرى اصطحابهم في جولة ميدانية على كافة المرافق التابعة للوزارة شملت كل من المشتل الزراعي، ومحطة تجارب الشاطئ، وذلك للتعرف عن قرب على طبيعة عملها واختصاصاتها المختلفة، وتثقيفهم على أنواع الزراعة" المكشوفة ، والزراعة المحمية بالدفيئات الزراعية،والزراعة في المشتل.

ورحبت أبو ندى بوفد الطالبات، وقدمت لهم شرحاً وافيا عن أهم سياسات الوزارة، والخطوط العريضة التي تسير عليها، وأن ما يشاهدوه من مشاريع المحطة، هي فقط قطع مشاهدة فقط ليس الهدف منها الاستثمار وإنما نموذج ميداني وواقعي يتعلم منه المزارعين لتطبيقه في مزارعهم

وأكدت أن هذه الزيارات تأتي ضمن مبادرة “غزة خضراء، التي أطلقتها الزراعة قبل أشهر وذلك بالتعاون مع البلديات، والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة، وتتضمن المبادرة القيام بحملات تشجير وزراعة للشوارع، والأماكن العامة، حفاظا على بيئة جميلة وخضراء في فلسطين.

وفي ختام الجولة تم منح طالبات المدرسة بعض الاشتال الحرجية والزينة بحضور معلمات المدرسة أ. ريم القطراوي وأ. وحنان القلزين من أجل القيام بإتمام مبادرة "قيمتي في مدرستي" حيث سيتم زراعة هذه الاشتال في حديقة المدرسة .