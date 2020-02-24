تعليم شمال غزة يختتم دورة في الإسعاف الأولي

غزة- الرأي

اختتم قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة تدريبية في الإسعاف والطوارئ لمعلمات في مدرسة حليمة السعدية المشتركة، وبحضور المدير الفني موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ونائب مديرة المدرسة أ. ناهد السلول.

وأوضح أ شهاب أن هذه الدورة ضمن مشروع التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في المدارس، بتنفيذ من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفاد عوكل أن هذه الدورة تأتي لرفع كفاءة معلمي ومعلمات الصحة المدرسية على وجه الخصوص وبقية المعلمين وجه العموم في موضوع مواجهة الكوارث مما يزيد قدرتهم على التعامل مع الإصابات والحروق والحالات الطارئة، مما يقلل من الإصابات ويحد منها بشكل كبير.

وقام بالتدريب الذي استمر لثلاثة أيام متتالية ضابط الإسعاف محمد المقيد.