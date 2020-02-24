وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة” تطلع طالبات مدرسة"عين جالوت" على المشاتل الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم غرب غزة توزع سماعات طبية على عدد من الطلبة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة ومكافحة المخدرات تؤكدان حرصهما على التمسك بالإجراءات القانونية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم فعالية احتجاجية رفضاً لصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2423) الاثنين 24/2/2020 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يختتم بطولة كرة القدم لطلاب المرحلة الأساسية والعليا وكالة الرأي الفلسطينية استئناف إدخال الفواكه إلى غزة بعد توقف أكثر من أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى شهداء عدوان الاحتلال بغزة ودمشق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع ذوي أسرى غزة من زيارة أبنائهم
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شمال غزة يختتم دورة في الإسعاف الأولي

24 شباط / فبراير 2020 10:40

تعليم شمال غزة يختتم دورة في الإسعاف الأولي
تعليم شمال غزة يختتم دورة في الإسعاف الأولي

غزة- الرأي

اختتم قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة تدريبية في الإسعاف والطوارئ لمعلمات في مدرسة حليمة السعدية المشتركة، وبحضور المدير الفني  موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ونائب مديرة المدرسة أ. ناهد السلول.

وأوضح أ شهاب أن هذه الدورة ضمن مشروع التخطيط للحد من مخاطر الكوارث في المدارس، بتنفيذ من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأفاد عوكل أن هذه الدورة تأتي لرفع كفاءة معلمي ومعلمات الصحة المدرسية على وجه الخصوص وبقية المعلمين وجه العموم في موضوع مواجهة الكوارث مما يزيد قدرتهم على التعامل مع الإصابات والحروق والحالات الطارئة، مما يقلل من الإصابات ويحد منها بشكل كبير.

وقام بالتدريب الذي استمر لثلاثة أيام متتالية ضابط الإسعاف  محمد المقيد.

IMG_7647 IMG_7639 تعليم شمال غزة يختتم دورة في الإسعاف الأولي
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟