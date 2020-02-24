حماس: قصف الاحتلال مواقع المقاومة بدمشق استهداف لكل مكونات الأمة

قالت حركة حماس اليوم الاثنين، إن إعلان جيش الاحتلال استهدافه مواقع للمقاومة في العاصمة السورية دمشق، يؤكد أن العقلية العدوانية لحكومة الاحتلال تستهدف كل مكونات الأمة.

وذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، أن هذه العقلية العدوانية تشكل خطرًا على المنطقة العربية، وهو ما يستوجب توحيد وتكامل جهود الأمة جمعاء من أجل مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، ووضع حد لعدوانه المتواصل، وإنهاء وجوده على الأرض الفلسطينية.

وأكد قاسم، أن المقاومة في غزة مارست حقها في الدفاع عن شعبها، وتدفيع الاحتلال ثمن جريمته البشعة بحق الشهيد محمد الناعم، وهذا الحق مكفول بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وشدد على أن المقاومة ستبقى دائمًا الدرع الحامي لجماهير شعبنا ولن تسمح للاحتلال بالتغول عليهم أو ارتكاب الجرائم بحقهم.