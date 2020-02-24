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بلدية غزة تعزز التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات الإنشائية

24 شباط / فبراير 2020 10:44

بلدية غزة تعزز التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات الإنشائية
بلدية غزة تعزز التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات الإنشائية

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج،  مع وفد من اتحاد الصناعات الإنشائية برئاسة نافذ أبو كميل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدية والإتحاد.
جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره، عضو المجلس البلدي، بدر صبرة، ومنسق الإدارة العامة للتنظيم م. وائل شحادة، ورئيس قسم الحرف د. فؤاد شلح .
وناقش الطرفان سبل التعاون في مجال ترخيص وتنظيم حرف الإنشاءات، وكذلك تقديم تسهيلات لأصحاب الحرف التي تعمل في مجال الإنشاءات، وفتح قنوات تنظم العمل بين البلدية والإتحاد .
وأكد د. السراج أن بلدية غزة تقدم كافة التسهيلات لمختلف الحرف لاسيما الحرف الإنشائية ضمن جهودها لتعزيز وتنمية الإقتصاد المحلي في المدينة وخلق فرص عمل للمواطنين .
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتواصل بين البلدية والإتحاد لتنسيق العمل، وتسهيل المعاملات لأصحاب الحرف، وتشجيع أصحاب الحرف على تجديد رخص حرفهم ضمن حملة التسيهلات التي تقدمها البلدية لهم .

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