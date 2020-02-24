مدرسة البلعاوي الثانوية بالوسطى تنفذ درساً حول الانتفاضة الفلسطينية

غزة- الرأي

ضمن التعليم الممتع ولربط الماضي بالحاضر، نفذت مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية أ للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى درساً توضيحياً بعنوان الانتفاضة الفلسطينية من (1987 - 1993).

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطي هشام الحج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة ومشرفي مبحث التاريخ د. ناصر اليافاوي و محمد الأسطل ومشرف الجغرافيا صقر أبو ليلة ومدير المدرسة جبر أبو حجير وتنفيذ المعلم محمد جبر.

مدير المدرسة رحب بالحضور وتحدث عن أهمية الدروس التوضيحية ودورها في شرح المنهاج وترسيخ المعلومات النظرية في عقول الطلاب، وشكر أبو حجير مديرية الوسطى على المتابعة والدعم المستمر بهدف الارتقاء بالمسيرة التعليمية، وأشاد بما قام به المعلم محمد جبر خلال الدرس التوضيحي واستخدامه للعديد من أساليب التعليم الممتع مما جذب الطلاب وحاذ على تفاعلهم وإعجابهم.

وأوضح المعلم محمد جبر أن أهمية هذا الدرس التوضيحي تكمن في كونه يناقش فترة زمنية وتاريخية مفصلية كان لها الدور البارز في كل المتغيرات السياسية التي وصلنا لها اليوم، واستخدم جبر العديد من الوسائل التعليمية وتم عرض بور بوينت عن الدرس وتمثيل للأدوار بين الطلاب وغيرها من الأنشطة الشيقة التي حازت على إعجاب الحضور وكان لها الدور الكبير في إيصال المعلومات وتبسيطها للطلاب.