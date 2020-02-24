المعلمة "البرعي" أول سفيرة فلسطينية لمنصة ويكلت التعليمية العالمية

غزة- الرأي- سامي جاد الله

حصلت معلمة اللغة الإنجليزية بمدرسة الفالوجا الثانوية بمديرية شمال غزة إيمان البرعي على لقب أول سفيرة فلسطينية لمنصة ويكلت التعليمية العالمية التابعة لمايكروسوفت لتنضم إلى قائمة 120 سفيراً من دول العالم في المنصة.

وقامت بتدريب مجموعة من الطالبات من الصف الثاني عشر والحادي عشر على التعامل مع المنصة، ومن خلال نشاطات الطالبات المتنوعة حصل عدد منهن على شهادة الطالب السفير.

وأنشأت المعلمة إيمان حساباً لمدرستها على هذه المنصة لعرض الأنشطة التعليمية على نطاق دولي، كما نفذت العديد من ورش العمل واللقاءات التدريبية لعدد من المعلمين في غزة والضفة عبر السكايب لتدريبهم على كيفية استخدام المنصة.

وحصلت على لقب Student Voice Ambassador SVA سفير صوت الطالب، ولقب معلم معتمد Certified Educator من منصة flipgrid وهي منصة تفاعلية يتم التفاعل فيها من خلال الفيديو بين الطلبة والمعلمين من جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق حصلت المعلمة إيمان أيضاً على شهادة امتياز من منصة Europe CodeWeek، وقد شهد أول نشاط ظهور فلسطين على خريطة المتسابقين ومواقع المسابقة كما ظهر موقع مدرستها الفالوجا ومدينة جباليا على الخريطة العالمية ضمن مجريات المسابقة.

وفازت المعلمة بالعديد من الجوائز والشهادات مقابل مشاركتها الفاعلة في إنتاج دروس وأنشطة ومساقات تعليمية ضمن منصة مجتمع مايكروسوفت، وكانت أول معلمة من غزة تنضم لهذا المجتمع،ومن هذه الشهادات التي حصلت عليها شهادة مساق معلم مبدع، و مساق معلم القرن الواحد و العشرين، و مساق تطبيقات أوفيس .

كما شاركت في الحدث العالمي لمجتمع مايكروسوفت وحصلت على بادج المشاركة والتقت العديد من المعلمين والمعلمات عبر العالم وتم تبادل الثقافات وإجراء مسابقات خاصة بلعبة Skype Mystery وهي لعبة لتخمين من أي بلد الطرف الأخر من خلال توجيه أسئلة إجاباتها نعم أو لا، كما نفذت رحلات معرفية متنوعة مع العديد من الطواقم التعليمية الدولية لتدريس طلبتها اللغة الإنجليزية بشكل سليم والاطلاع على ثقافات العالم ونقل صورة فلسطين للجمهور العالمي.

وتنفذ المعلمة إيمان مبادرة Facebook Classroom لتفعيل منصات التواصل الاجتماعي للاتصال مع الطالبات خارج نطاق الدوام المدرسي بإعداد مسابقات أونلاين، وتقديم مراجعات في المنهاج، وتوظيف تطبيقات تكنولوجية مثل quizlet و Quizzes و تزويد الطالبات بإرشادات للامتحانات و فيديوهات شرح المنهاج، حيث قامت بإنتاج المئات من الفيديوهات التعليمية ووضعتها على قناتها عبر اليوتيوب.

ولم تقتصر المبادرة على طالباتها فقط بل شملت طلبة من شتى أنحاء الوطن وكانت المبادرة بالشراكة مع المعلمة إيمان عودة من قلقيلية والأستاذ محمد أبو حسن من البحرين ضمن مشروع التوأمة الذي تم البدء به منذ عام 2017.

ومن المنجزات الجديدة للمعلمة إيمان إعداد مادة إثرائية للصف الثاني عشر بتقنية QR ومادة خاصة للمتفوقين والمشاركة في الحدث الشهري العالمي على تويتر حيث التقاء المعلمين من جميع أنحاء العالم لمناقشة موضوع تعليمي محدد.

كما شاركت المعلمة إيمان مع طالباتها في المشروع العالمي "الصحفي الصغير" the young journalist في النمسا وذلك من خلال كتابة ونشر مقالات وصور تحكي عن فلسطين، وهذا المشروع يشارك فيه 15مدرسة من 9 دول حول العالم.