السرايا: العدوان على دمشق لن يمر والحساب لا يزال مفتوحاً

غزة – الرأي:

أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دمشق واستشهاد اثنين من مجاهدي الحركة حدث لابد من الوقوف عنده وأنه لن يمر مرور الكرام.

وأكد أبو حمزة خلال تغريدات له على حسابه عبر تويتر صباح الاثنين، أن الحساب مع الاحتلال لا يزال مفتوحاً.

وزفت سرايا القدس فجر اليوم الشهيدين المجاهدين "زياد أحمد منصور" (23 عاماً)، و "سليم أحمد سليم" (24 عاماً) من مجاهديها واللذين ارتقيا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أثناء عدوان الاحتلال الغاشم والغادر الذي استهدف العاصمة السورية دمشق العروبة.