وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رودلف فلتر " أ " للبنين بالوسطى تنظم بطولة المرحوم هاني الهور لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تزود مختبراتها بأجهزة متطورة لإجراء فحوصات الفيروسات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سكينة بنت الحسين بتعليم الوسطى تستقبل عدداً من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة تفتتح دورة في أمن المعلومات لنواب مدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر اغلاق معبر بيت حانون أمام أهالى الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية السرايا: العدوان على دمشق لن يمر والحساب لا يزال مفتوحاً وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة "البرعي" أول سفيرة فلسطينية لمنصة ويكلت التعليمية العالمية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البلعاوي الثانوية بالوسطى تنفذ درساً حول الانتفاضة الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

وحرمانهم من زيارة أبنائهم

وزارة الأسرى تستنكر اغلاق معبر بيت حانون أمام أهالى الأسرى

24 شباط / فبراير 2020 10:57

وزارة الأسرى تستنكر اغلاق معبر بيت حانون أمام أهالى الأسرى
وزارة الأسرى تستنكر اغلاق معبر بيت حانون أمام أهالى الأسرى

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، بإغلاق معبر بيت حانون" ايرز"، وارجاع حافلة أهالى الأسرى ومنعها من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة لزيارة أبنائهم فى سجون الاحتلال.
وأكدت الوزارة، أن منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لأبنائهم داخل السجون يعتبر قرار جائراً وتعسفياً، كونه غير مبرر أن يتم حرمان الأهالي من الزيارة بحجة التصعيد والأوضاع الأمنية، حيث أن الزيارة تتم كل شهر أو شهرين مرة واحدة فقط وهم ينتظرونها بفارغ الصبر.
وأوضحت، أن 20 من أهالى الأسرى بينهم أطفال حرموا من زيارة أبنائهم فى سجن نفحة الصحراوى، مشيرة بان هذا الاجراء التعسفي هو وسيلة اضافية لزيادة القهر والضغط والمعاناه وامعان في سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق أهالي أسرى قطاع غزة.
وشددت الوزارة على أن الزيارة حق للأسير الفلسطيني كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، وطالبت الجهات المعنية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة اتخاذ موقف جاد وفاعل أمام هذه الانتهاكات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟