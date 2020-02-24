وزارة الأسرى تستنكر اغلاق معبر بيت حانون أمام أهالى الأسرى

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، بإغلاق معبر بيت حانون" ايرز"، وارجاع حافلة أهالى الأسرى ومنعها من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة لزيارة أبنائهم فى سجون الاحتلال.

وأكدت الوزارة، أن منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لأبنائهم داخل السجون يعتبر قرار جائراً وتعسفياً، كونه غير مبرر أن يتم حرمان الأهالي من الزيارة بحجة التصعيد والأوضاع الأمنية، حيث أن الزيارة تتم كل شهر أو شهرين مرة واحدة فقط وهم ينتظرونها بفارغ الصبر.

وأوضحت، أن 20 من أهالى الأسرى بينهم أطفال حرموا من زيارة أبنائهم فى سجن نفحة الصحراوى، مشيرة بان هذا الاجراء التعسفي هو وسيلة اضافية لزيادة القهر والضغط والمعاناه وامعان في سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق أهالي أسرى قطاع غزة.

وشددت الوزارة على أن الزيارة حق للأسير الفلسطيني كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، وطالبت الجهات المعنية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة اتخاذ موقف جاد وفاعل أمام هذه الانتهاكات.