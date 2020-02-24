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مديرية شمال غزة تفتتح دورة في أمن المعلومات لنواب مدراء المدارس

24 شباط / فبراير 2020 11:04

مديرية شمال غزة تفتتح دورة في أمن المعلومات لنواب مدراء المدارس
مديرية شمال غزة تفتتح دورة في أمن المعلومات لنواب مدراء المدارس

غزة- الرأي

افتتحت مديريّة التربية و التعليم في شمال غزة، دورة في أمن المعلومات لنواب مدراء المدارس، في مدرسة أبو تمام الأساسية المشتركة، و بحضور المدير الفني موسى شهاب، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين أبو جاسر، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ومديرة المدرسة أ. سهير حلمي عايش، و تنفيذ أ. أيمن أبو ليلة، و أ. محمود العسكري.

ورحّب  شهاب بالمشاركين، مشيداً بجهودهم المتواصلة في الميدان التربوي، مؤكّداً على محورية دورهم في ادارة المدارس.

وأوضح شهاب أن هذه الدورة تأتي في سياق جهود المديريّة، و من خلفها الوزارة لتطوير القدرات والمهارات التقنية لنواب المدراء، بما ينسجم مع طبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

من جهته أشار د. أبو جاسر إلى أن الدورة تركز على تنمية مهارات السكرتاريا في الاستخدام المتقدم و الآمن للحاسوب.

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