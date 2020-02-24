وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رودلف فلتر " أ " للبنين بالوسطى تنظم بطولة المرحوم هاني الهور لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تزود مختبراتها بأجهزة متطورة لإجراء فحوصات الفيروسات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سكينة بنت الحسين بتعليم الوسطى تستقبل عدداً من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة تفتتح دورة في أمن المعلومات لنواب مدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر اغلاق معبر بيت حانون أمام أهالى الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية السرايا: العدوان على دمشق لن يمر والحساب لا يزال مفتوحاً وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة "البرعي" أول سفيرة فلسطينية لمنصة ويكلت التعليمية العالمية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البلعاوي الثانوية بالوسطى تنفذ درساً حول الانتفاضة الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة سكينة بنت الحسين بتعليم الوسطى تستقبل عدداً من المدارس

24 شباط / فبراير 2020 11:28

مدرسة سكينة بنت الحسين بتعليم الوسطى تستقبل عدداً من المدارس
مدرسة سكينة بنت الحسين بتعليم الوسطى تستقبل عدداً من المدارس

الوسطى- الرأي

 استقبلت إدارة مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات، عدداً من المدارس التي دخلت ضمن قائمة الاعتماد و الجودة ، ضمن الخطط التطويرية والتعاون المشترك بين المدارس.

مديرة المدرسة سميرة المسارعي رحبت بالضيوف، وأكدت على أهمية التعاون والعمل المشترك بين المدارس، أوضحت خلال أن هذه الزيارات تهدف إلى الاطلاع على إنجازات المدرسة والخطوات والإجراءات التي قامت بها المدرسة للوصول إلى الاعتماد المدرسي.

وأضافت المسارعي أن مدرسة سكينة ترحب بكل تعاون من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية وأن أبوابها وتجربتها متاحة للجميع للاستفادة منها، وأضافت أن إدارات المدارس الزائرة اطلعت على آلية ترتيب و أرشفة الملفات و كيفية إنجاز خطة المدرسة للوصول إلى الاعتماد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟