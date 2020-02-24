مدرسة سكينة بنت الحسين بتعليم الوسطى تستقبل عدداً من المدارس

الوسطى- الرأي

استقبلت إدارة مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات، عدداً من المدارس التي دخلت ضمن قائمة الاعتماد و الجودة ، ضمن الخطط التطويرية والتعاون المشترك بين المدارس.

مديرة المدرسة سميرة المسارعي رحبت بالضيوف، وأكدت على أهمية التعاون والعمل المشترك بين المدارس، أوضحت خلال أن هذه الزيارات تهدف إلى الاطلاع على إنجازات المدرسة والخطوات والإجراءات التي قامت بها المدرسة للوصول إلى الاعتماد المدرسي.

وأضافت المسارعي أن مدرسة سكينة ترحب بكل تعاون من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية وأن أبوابها وتجربتها متاحة للجميع للاستفادة منها، وأضافت أن إدارات المدارس الزائرة اطلعت على آلية ترتيب و أرشفة الملفات و كيفية إنجاز خطة المدرسة للوصول إلى الاعتماد.