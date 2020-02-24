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أجرى أكثر من 8000 فحص

"الصحة" تزود مختبراتها بأجهزة متطورة لإجراء فحوصات الفيروسات

24 شباط / فبراير 2020 11:34

"الصحة" تزود مختبراتها بأجهزة متطورة لإجراء فحوصات الفيروسات

غزة- الرأي

ذكر مدير دائرة المختبرات بالإدارة العامة للمهن الصحية عميد مشتهى،  أن وزارة الصحة تسعى لتطوير الخدمات المخبرية في جميع محافظات قطاع غزة من خلال توفير الاجهزة الطبية في المستشفيات، وذلك لتعديل الجرعات العلاجية المقدمة للمرضى حسب نتائج الفحوصات.
وأضاف مشتهى " ان الوزارة حرصت على توفير جهاز Immunoassay) Analyzer_Architect ) الخاص بفحص الفيروسات والمناعة ومستوى الادوية في الدم إضافة الى الهرمونات.
من جهته، أوضح مدير مختبر المستشفى الاندونيسي أ. كايد أحمد أن هذا الجهاز قام بإجراء 8117 فحص خلال العام الماضي 2019، وهو يقوم بفحص فيروسات الهيباتيتس من النوع "ب “و "سي"، وفيروس الايدز للتأكد من خلو وحدات الدم من أي فيروس.
وأضاف أحمد " تكمن أهمية الجهاز بالسرعة التي تمكن المختبر من سحب وفحص الوحدات بنفس اليوم بعدما كانت تنتظر ثلاثة ايام يتم فيها نقل العينات اللازمة لمختبر مجمع الشفاء الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا بأن هذه السرعة تنعكس على الاستجابة للطوارئ لتلبية احتياجات المرضى من الدم ومشتقاته بالوقت اللازم، إضافة إلى إجراء الفحوصات وخاصة لمرضى الغسيل الكلوي بشكل عاجل بدلا من انتظار المريض وقت طويل. 

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