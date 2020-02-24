مدرسة رودلف فلتر " أ " للبنين بالوسطى تنظم بطولة المرحوم هاني الهور لكرة القدم

غزة- الرأي

نظمت مدرسة رودلف فلتر الأساسية ( أ ) للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، برعاية الكتلة الإسلامية بطولة كرة القدم بين صفوف المدرسة بحضور مدير المدرسة راني أحمد و الهيئة التدريسية ووجهاء من المجتمع المحلي و أولياء الأمور.

مدير المدرسة راني أحمد قال ان هذه البطولة تأتي تخليداً لذكرى مدير عام الأنشطة الطلابية السابق المرحوم هاني الهور الذي كان داعماً للأنشطة الرياضية المختلفة، وتحدث أحمد عن اهمية هذه البطولة في تقوية الروابط بين الطلاب وتعزيز المنافسة الشريفة وروح التعاون والعمل المشترك كفريق واحد من اجل تحقيق الهدف والنجاح.

وجرت البطولة على أرض ملعب الاتحاد بدير البلح بمشاركة صفوف السادس والسابع الأساسيين ومعلمي التربية الرياضية، وكانت المنافسة قوية بين الفرق المشاركة، وفي نهاية البطولة تم تتويج فريق الصف السابع بالمركز الأول وتم تكريم الفريق الأول والثاني بالميداليات والهدايا.