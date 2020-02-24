وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رودلف فلتر " أ " للبنين بالوسطى تنظم بطولة المرحوم هاني الهور لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تزود مختبراتها بأجهزة متطورة لإجراء فحوصات الفيروسات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سكينة بنت الحسين بتعليم الوسطى تستقبل عدداً من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة تفتتح دورة في أمن المعلومات لنواب مدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر اغلاق معبر بيت حانون أمام أهالى الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية السرايا: العدوان على دمشق لن يمر والحساب لا يزال مفتوحاً وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة "البرعي" أول سفيرة فلسطينية لمنصة ويكلت التعليمية العالمية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البلعاوي الثانوية بالوسطى تنفذ درساً حول الانتفاضة الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة رودلف فلتر " أ " للبنين بالوسطى تنظم بطولة المرحوم هاني الهور لكرة القدم

24 شباط / فبراير 2020 11:45

مدرسة رودلف فلتر " أ " للبنين بالوسطى تنظم بطولة المرحوم هاني الهور لكرة القدم
مدرسة رودلف فلتر

غزة- الرأي

 نظمت مدرسة رودلف فلتر الأساسية ( أ ) للبنين بمديرية التربية والتعليم بالوسطى،  برعاية الكتلة الإسلامية بطولة كرة القدم بين صفوف المدرسة بحضور مدير المدرسة راني أحمد و الهيئة التدريسية ووجهاء من المجتمع المحلي و أولياء الأمور.

 مدير المدرسة راني أحمد قال ان هذه البطولة تأتي تخليداً لذكرى مدير عام الأنشطة الطلابية السابق المرحوم هاني الهور الذي كان داعماً للأنشطة الرياضية المختلفة، وتحدث أحمد عن اهمية هذه البطولة في تقوية الروابط بين الطلاب وتعزيز المنافسة الشريفة وروح التعاون والعمل المشترك كفريق واحد من اجل تحقيق الهدف والنجاح.

وجرت البطولة على أرض ملعب الاتحاد بدير البلح بمشاركة صفوف السادس والسابع الأساسيين ومعلمي التربية الرياضية، وكانت المنافسة قوية بين الفرق المشاركة، وفي نهاية البطولة تم تتويج فريق الصف السابع بالمركز الأول وتم تكريم الفريق الأول والثاني بالميداليات والهدايا.

مدرسة رودلف فلتر 3 (9) 6 (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟