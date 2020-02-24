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تعليم غرب غزة تختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين

24 شباط / فبراير 2020 11:54

تعليم غرب غزة تختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين
تعليم غرب غزة تختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين.

جاء ذلك،  بحضور مدير الدائرة الإدارية د.جمال الفليت وعميد كلية الآداب في الجامعة الإسلامية د.رائد صالحة ود.سعيد النمروطي مدير العلاقات العامة بالجامعة وأ.مؤمن العزازي رئيس قسم النشاط الرياضي بالجامعة وأ.عبد الغني الشيخ مدير الدائرة الرياضية في الوزارة وأ.بكر مرتجى رئيس قسم النشاط الرياضي وأ.رامي فارس مشرف الأنشطة التربوية في المديرية، وأ.علاء الجرجاوي مشرف التربية الرياضية وأ.خالد فريح مشرف النشاط الرياضي في مديرية التربية والتعليم غرب غزة.

إلى جانب مشاركة معلمي التربية الرياضية وطلاب المدارس المشاركة في البطولة، وذلك على أرض ملعب الجامعة الإسلامية المعشب.

وتميزت البطولة بالمنافسة القوية بين فرق المدارس المشاركة مما أبرز مهارات وقدرات اللاعبين، حيث أعجب الحضور بروح التعاون والتنافس بين المشاركين في المباريات النهائية.

وجمعت المباراة النهائية بين فريقي مدرسة جولس الثانوية للبنين ومدرسة التقوى الثانوية للبنين حصل خلالها فريق مدرسة جولس على لقب البطولة وجاء فريق مدرسة التقوى في المركز الثاني.

وفي اختتام البطولة شكر مدير الدائرة الإدارية د.جمال الفليت إدارة الجامعة الإسلامية لاستضافتها المباراة على ملعبها وكل من ساهم بإنجاح البطولة، كما تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز، كما وهنأ د.الفليت الفرق المشاركة والفائزة في البطولة مشيداً بروح المنافسة الشريفة والتعاون واللعب الجماعي الذي تميزت به المباراة.

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